25 mag 2023 20:01

LA SAMPDORIA PARLERÀ ARABO? – IL FONDO QATAR SPORTS INVESTMENTS, PROPRIETARIO DEL PARIS SAINT-GERMAIN, È IN TRATTATIVA AVANZATA CON MASSIMO FERRERO PER L’ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DI MINORANZA DEI BLUCERCHIATI, APPENA RETROCESSI IN SERIE B – SECONDO “L’EQUIPE”, L'OPERAZIONE AVVERREBBE IN PARTECIPAZIONE CON ANDREA RADRIZZANI, PROPRIETARIO DEL LEEDS UNITED, IL QUALE PRENDEREBBE LA QUOTA DI MAGGIORANZA DEL CLUB CHE HA LE CASSE IN PROFONDO ROSSO…