17 mag 2021 19:12

SANDRO PICCININI ANCORA A MUSO DURO CONTRO PAOLO DI CANIO – SU TWITTER IL GIORNALISTA TORNA SULLO SCAZZO AL CLUB DI SKY E REPLICA ALL’EX LAZIALE CHE LO AVEVA ACCUSATO DI CERCARE “LIKE FACILI”: “DI CANIO COMINCIÒ A FARE TV CON ME A CONTROCAMPO. PER QUESTO, SE PENSA CHE ALLA MIA ETÀ E CON LA MIA CARRIERA IO POSSA SOSTENERE UNA TESI SOLO PER I LIKE MI DELUDE E MI AMAREGGIA. MA PASSERÀ PRESTO” – VIDEO