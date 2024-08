LA SANDROPAUSA È FINITA – SANDRO TONALI HA FINITO DI SCONTARE LA SQUALIFICA DI 10 MESI PER AVER VIOLATO LE REGOLE SULLE SCOMMESSE. OGGI SARÀ CONVOCATO PER LA PARTITA DEL NEWCASTLE CONTRO IL NOTTINGHAM FOREST NELLA COPPA DI LEGA INGLESE – IL CENTROCAMPISTA RACCONTA: “SONO FELICE. ED È LA PRIMA VOLTA DA 10 MESI. NON SONO MAI STATO DA SOLO IN QUESTO PERIODO. I PRIMI TRE MESI SONO STATO VERAMENTE IN DIFFICOLTÀ…” – LA TERAPIA E GLI INCONTRI SULLA LUDOPATIA

“Sono felice. Ed è la prima volta da 10 mesi”. Sandro Tonali ha ritrovato il sorriso ora che vede la luce in fondo al tunnel, la fine della squalifica per scommesse che da domani si metterà definitivamente alle spalle, tornando in campo in Nottingham Forest-Newcastle di Carabao Cup. E ha ritrovato anche la parola, affidando al sito del club che non l’ha mai abbandonato anche nei momenti più difficili le sue riflessioni prima del rientro […]

“Non sono mai stato da solo in questo periodo” racconta Tonali, che parla per la prima volta dopo la squalifica e che oltre al Newcastle questa settimana ritroverà anche l’Italia, con Spalletti che lo includerà tra i convocati per la Nations League.

“I primi tre mesi sono stato veramente in difficoltà - continua -. Ricordo la prima partita, a Wolverhampton. Ero con la squadra, ma non potevo giocare. Ero davvero in difficoltà, ma Bruno e Joelinton mi sono stati vicino, hanno pensato che io stessi bene anziché preparare la partita. Per me la famiglia è la cosa più importante, poi i miei amici e il team di persone con cui lavoro, Nessuno di loro mi ha mai abbandonato, come la squadra: tutti mi hanno fatto sentire la loro vicinanza, a cominciare dall’allenatore che per me c’è sempre stato”.

Tonali racconta di come la terapia sia alle spalle, di come i 16 incontri in cui ha parlato a ragazzi della dipendenza dalle scommesse siano stati una tappa fondamentale del suo rientro. Come il capire di essere “fortunato perché faccio il calciatore e perché scontata la squalifica posso tornare alla vita che avevo prima, a fare quello che più mi piace. C’è tanta gente che fa un lavoro normale a cui un’esperienza come questa cambia la vita. Io voglio aiutare queste persone, voglio aiutare chi è in difficoltà, quelli che grazie al mio caso hanno capito che dovevano farsi aiutare, che non potevano più tenersi tutto dentro, che dovevano fare quel passo più grande e tanto difficile che è ammettere quello che hai”.

“Mi sento come un nuovo acquisto - ha raccontato l’ex stella del Milan -. Ho giocato 8 partite lo scorso anno, per me è stato difficilissimo stare fuori. Ma sono felice di essere a Newcastle perché ho una squadra fantastica, dei tifosi fantastici e non vedo l’ora di tornare in campo”.

Succederà mercoledì, alle 21 italiane, al City Ground di Nottingham, quando la maglia numero 8 del Newcastle tornerà ad avere il nome Tonali sulla schiena. E Sandro, dopo 10 mesi fermo a capire come diventare migliore dopo che quella dipendenza dal gioco d’azzardo che ha tenuto nascosta a tutti così a lungo stava per portargli via la cosa che ama di più, ha tutte le intenzioni di ricominciare non da dove aveva lasciato, ma mettendo in campo la miglior versione di se stesso che il pallone abbia mai visto.

