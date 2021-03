A SANREMO NON C'E' LA NAVE PER IL PUBBLICO MA C'E' LO YACHT DI IBRA – ZLATAN A SANREMO SUL SUO "GIOIELLINO" DA 20 MILIONI. UN 30 METRI COSTRUITO NEI CANTIERI RIVA DEL GRUPPO FERRETTI, DOTATO DI OGNI CONFORT: BAR, SALONE E PALESTRA COMPRESA – POI TORNA A POLEMIZZARE CON LEBRON: “GLI ATLETI DOVREBBERO FARE GLI ATLETI E I POLITICI I POLITICI. LUI È FENOMENALE IN QUELLO CHE FA, MA NON MI PIACE QUANDO…” – “BERLUSCONI NON MI AVREBBE MANDATO A SANREMO? NO, MI VUOLE TROPPO BENE, LO AVREBBE FATTO” – VIDEO

Da video.corriere.it

Zlatan Ibrahimovic alloggia a Sanremo sul suo yacht da 20 milioni di euro. Un «gioiellino» dotato di ogni confort: bar, salone e palestra compresa. Costruito a La Spezia nei cantieri Riva del Gruppo Ferretti, è lungo 30 metri, la versione base costa 8 milioni, poi Zlatan ha voluto personalizzarla.

Può ospitare fino a 12 persone. «Unknow», acquistato nell’estate del 2018, è ormeggiato a PortoSole (il porto nuovo di Sanremo), accanto c’è, da mesi, anche «Aurelia», meglio conosciuto come «10», lo yacht di Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus, che da anni vive negli Stati Uniti, però non si è visto in città. Ibrahimovic intorno alle 19 ha lasciato il suo yacht per recarsi all’Ariston. La sua vettura era «scortata» da una decina di motorini con a bordo ragazzini suoi tifosi.

Luca Dondoni per "la Stampa"

Zlatan Ibrahimovic stasera non sarà all' Ariston ma sugli spalti di San Siro a Milano per seguire la sua squadra contro l' Udinese. «Si collegherà con noi via Skype - fa sapere Amadeus - mantenendo entrambi gli impegni: essere vicino alla squadra e a noi». «Da San Siro all' Ariston per me è come una partita giocata fuori casa e devo ringraziare Amadeus per questa opportunità. So che c' è un motivo per cui mi ha chiamato, vuole battere ogni record di ascolto e con me lo faremo. Poi tutto quello che guadagnerò andrà in beneficenza».

Ha accettato subito l' invito?

«Sì anche se non ho ancora ben capito cosa mi aspetta. Lui mi dice di non preoccuparmi, di essere me stesso e mi fido».

Il suo ex presidente Berlusconi l' avrebbe mandata a Sanremo?

«Berlusconi mi vuole troppo bene, sì lo avrebbe fatto».

Domani con lei ci sarà anche l' allenatore del Bologna Mihailovic, canterete in duetto Io vagabondo. È più difficile segnare un gol in serie A a 39 anni o esibirsi all' Ariston?

«Lo ammetto, non è il mio mondo ma sono in buone mani; Fiorello e Ama sono bravissimi e poi se sbaglio nessuno mi può giudicare perché comunque ci sto provando; se faccio bene ancora meglio, vuol dire che mi sarò trovato un altro lavoro».

La star dell' NBA LeBron James l' ha biasimata perché ha detto: «non si deve mischiare lo sport con la politica». LeBron è convinto che la notorietà debba essere messa al servizio dei più deboli.

«Gli atleti uniscono il mondo, la politica lo divide. Il nostro ruolo è quello di unire facendo ciò che facciamo meglio. Gli atleti dovrebbero fare gli atleti e i politici i politici. Lebron è fenomenale in quello che fa, ma non mi piace quando le persone fanno sport e politica allo stesso tempo. Io gioco a calcio perché sono il migliore a giocare a calcio e non mi sognerei mai di fare politica».

LeBron ha ribattuto dicendo che non starà mai zitto e userà la sua forza mediatica per cambiare in meglio la società. Ancora a proposito di sport: conosce il marciatore Alex Schwazer? Ha saputo perché è qui?

«Penso che sia una grande persona con un grande cuore; io voglio conoscere la persona e spero che possa avere il suo riscatto un giorno ».

Se Amadeus invitasse anche la star dell' Inter Romelu Lukaku sarebbe pronto a incontrarlo sul palco?

«Certo, quello che succede in campo rimane in campo, i problemi personali si devono tenere fuori e non ho nessun problema con lui.

Posso anche non essere perfetto ma sono sempre me stesso; se sbaglio imparo ma rimango me stesso. È la mia regola di vita».

La sua famiglia seguirà Sanremo?

«Credo di sì. Anche in Svezia abbiamo un festival di musica molto importante si chiama "Melodifestivalen". I miei saranno curiosi ».

È appassionato di musica? Che playlist ascolta?

«Dipende in che mood sono e che allenamento faccio: house, reggae, hip hop italiano e qualcosa di slavo»

Lei è così sicuro di sé che spaventa. Non c' è nulla che le fa paura?

«Ho due figli e una grande famiglia un po' divisa, l' unica cosa che chiedo è che loro stiano bene e se stanno bene loro sto bene io».

