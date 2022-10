LO SAPEVATE CHE SARRI AVEVA CHIESTO ALLA JUVE DI ACQUISTARE KVARATSKHELIA? ERA IL 2019 L’ALLORA TECNICO BIANCONERO LO AVEVA SCOVATO NEL RUSTAVI, SQUADRA MINORE GEORGIANA DOVE MILITAVA ALLORA APPENA MAGGIORENNE, E LO AVEVA SEGNALATO ALLA JUVE PER PORTARLO SUBITO A TORINO. POI NON SE NE FECE NULLA. ALLA CONTINASSA SI MAGNANO LE MANI! LA POLEMICA DI SARRI SUL TERRENO DI GIOCO DELL’OLIMPICO – LE FOTO DI LAZIO-UDINESE BY MEZZELANI

È raro vedere un giocatore spostare gli equilibri così velocemente come ha fatto Khvicha Kvaratskhelia dal momento del suo arrivo nel calcio italiano: il 21enne georgiano ha messo a ferro e fuoco le difese non solo in Serie A ma anche in Champions League, trascinando il Napoli al primo posto in campionato ed alla qualificazione agli ottavi della massima competizione europea con due turni di anticipo.

Se gli azzurri di Spalletti, imbattuti dopo 13 partite stagionali (11 successi e 2 pareggi), sono una splendida orchestra in cui brilla ogni singolo componente della rosa, Kvaratskhelia è davvero qualcosa di diverso, una roba che fa storia a sé. "Un calciatore d’altri tempi, degli anni '70-'80, con il suo dribbling e le sue giocate che ti lasciano sul posto", ha detto a Fanpage Aldo Serena. "Più lo vedo e più mi viene in mente George Best", ha sentenziato il radiocronista Rai Francesco Repice.

Khvicha Kvaratskhelia sta facendo sognare Napoli

Kvara è l'uomo della gioia applicata al calcio: quando il pallone arriva tra i suoi piedi, c'è quella sospensione del tempo che prelude al prodigio. Ormai ha abituato così bene i tifosi del Napoli che ci si meraviglia quando la giocata non gli riesce. Finora accade raramente, visto che ha già messo a segno 7 reti e 7 assist da inizio stagione. Bravissimi gli uomini mercato azzurri guidati dal Ds Giuntoli a scovarlo nel sottobosco dell'Est europeo quando era un perfetto sconosciuto e proteggerlo dai tentativi di intromissione altrui degli ultimi mesi.

Oddio, perfetto sconosciuto mica tanto: c'è qualcun altro che tempo fa aveva visto il bello che c'era in quel ragazzo, proponendo di prenderlo alla sua squadra di allora. Era il 2019, Maurizio Sarri – svela Il Messaggero – lo aveva scovato nel Rustavi, squadra minore georgiana dove militava allora appena maggiorenne, e lo aveva segnalato alla Juventus per portarlo subito a Torino. Poi non se ne fece nulla, una sliding door che avrebbe potuto cambiare completamente gli scenari del calcio italiano. Se i bianconeri adesso sono in grande difficoltà, il Napoli si gode il suo abbacinante gioiello.

