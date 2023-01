SAPEVATE CHE ZEMAN HA AVUTO COME PRESIDENTE MARCELLO DELL’UTRI? LA RIVELAZIONE A “NON E’ UN PAESE PER GIOVANI” SU RADIO 2: NELLA STESSA SQUADRA SICILIANA DEL BOEMO, IL BACIGALUPO, MILITO’ IN QUEGLI ANNI ANCHE L’EX PROCURATORE ANTIMAFIA PIETRO GRASSO – POI "SDENGO" RIVELA DI ESSERE STATO PER DUE VOLTE VICINO ALL’INTER E INTERVIENE ANCHE SUL CASO ZANIOLO – LA CHICCA: LA PAROLA “BAGHER” USATA NEL VOLLEY È DI ORIGINE CECOSLOVACCA E SIGNIFICA…

“Dell’Utri? Mi ha dato la possibilità di lavorare con il Bacigalupo, una società importante a livello giovanile in Sicilia”. Zdenek Zeman interviene a “Non è un Paese per giovani”, il programma condotto su Radio 2 da Tommaso Labate e Massimo Cervelli e ripercorre la sua storia (raccontata anche nel libro “La bellezza non ha prezzo”) che lo ha portato dalla Cecoslavacchia in Italia dopo che la Primavera di Praga venne stroncata dai carri armati sovietici.

La sua insostenibile leggerezza dell'essere l'ha trovata a Palermo, la città in cui è iniziato il secondo tempo della sua vita. Nella stagione 1969-70 la prima esperienza come tecnico di calcio a Cinisi, dove 8 anni dopo morì assassinato il giornalista Peppino Impastato. E poi l’approdo al Bacigalupo, la squadra che aveva preso il nome dal portiere del Torino morto a Superga, gestita da Alberto e Marcello Dell’Utri, poi fondatore nel 1994 con Berlusconi di Forza Italia e implicato in discussi processi. Forse non tutti sanno che in quegli anni nella stessa squadra giocò anche Pietro Grasso, futuro procuratore antimafia.

ZEMAN GASCOIGNE

Zeman rammenta quegli anni in cui passava da uno sport all’altro (faceva anche l’allenatore di nuoto, il giocatore-allenatore di pallamano e pallavolo) e ricorda che la parola "bagher" usata oggi nel volley è di origine cecoslovacca e significa "scavatrice". Il gesto tecnico, che sembra mimare quello di una ruspa, viene utilizzato nella pallavolo per “ricevere” le battute avversarie.

Tra il rimpianto per non aver allenato Montella (“E’ venuto alla Roma perché l’ho voluto io”) e la rivelazione sulle "due volte" in cui ha rischiato di finire all’Inter, Zeman non si tira indietro sul caso Zaniolo, inseguito e insultato nella notte da un gruppo di tifosi romanisti: “E’ un episodio spiacevole, il calcio è diventato un po’ troppo estremo. Purtroppo c’è gente che non capisce cosa sia lo sport…”

