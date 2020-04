SARA' UN'ESTATE SENZA MUSICA? MAX PEZZALI SPERA DI CANTARE A SAN SIRO E ANNUNCIA LA REUNION DEGLI 883 DA PARDO: "MI PIACEREBBE RIPORTARE SUL PALCO MAURO REPETTO" - PAOLO RUFFINI: “QUELLI CHE STANNO DA SOLI IN QUARANTENA DOPO TANTI GIORNI COMINCIANO AD AVERE IL GOMITO DEL TENNISTA…” –VALENTINA GIACINTI DELLA NAZIONALE FEMMINILE “INNAMORATA” DI VIERI- E POI CASSANO-MARCIALIS E L’ASTA DELLA PELLEGRINI…

Francesco Persili per Dagospia

Sarà un'estate senza musica? Max Pezzali spera ancora di poter cantare a San Siro in luglio: "Al momento i due concerti sono confermati. Mi piacerebbe ricreare gli 883 degli inizi e riportare sul palco Mauro Repetto”. Il cantante duetta con Pardo a 'Tiki Casa', in diretta su Instagram. “Come mai”, “Gli anni”, i brani che Pezzali si diverte di più a cantare. Le notti non finiscono all’alba nella via. Ma finiscono per raccontare l’Italia post-ideologica degli anni Novanta. Edmondo Berselli ha scritto che "gli 883 non possono essere catalogati come un fenomeno irrilevante. E Max è il figlio di una provincia lombarda che si rivolge a una provincia italiana apparentemente eterna".

“Mi piace l’idea che il concerto diventi un grande karaoke - spiega Pezzali - Ciò che conta sono le canzoni. Io sono solo un tramite. All’inizio non credevo che riuscissimo a riempire lo stadio, pensavo: ‘ma non staremo a fare ‘na cazzata? E invece nel giro di pochi giorni c’è stato questo boom nelle vendite dei biglietti e abbiamo messo anche la seconda data. Speriamo ancora che possa succedere…”. Tifoso dell’Inter, il cantante di Pavia sceglie tra i campioni nerazzurri Zenga, Zanetti, Berti. Su tutti, però, c’è Ronaldo, il Fenomeno: ”Non avevo mai visto un calciatore così, mi ha choccato”.

Da Ronaldo a Vieri. “Ero innamorata di lui, calcisticamente e fisicamente. Mi piaceva come uomo, avevo il suo poster”. Valentina Giacinti, attaccante del Milan e della Nazionale femminile, confessa le sue passioni giovanili. E Bobone? Si lamenta per i chili di troppo (“Peso 106, rischio di arrivare a 110”) e fulmina chi non rispetta le misure anticoronavirus: “State a casa imbecilli”, aveva twittato nei giorni scorsi. “Milano è ancora piena di gente che va in giro. Cerco di evitare questo discorso altrimenti divento una iena”.

“Mi hanno telefonato dalla Riviera ligure e mi hanno detto che la gente nottetempo raggiunge le seconde case. Questa cosa mi ha fatto girare gli zebedei”, artiglia Simona Ventura che si dichiara favorevole alla ripresa del campionato: “Bisogna tornare a giocare e riaprire tutto il prima possibile, c’è gente che ha bisogno di lavorare...”

Federica Pellegrini annuncia che gli occhialini del suo oro olimpico di Pechino saranno tra i cimeli che andranno all’asta benefica per l’ospedale di Bergamo: “Il rinvio delle Olimpiadi? Decisione giusta. Io, alle soglie dei 32 anni, preferivo gareggiare quest’anno. Nel nuoto ogni mese non sai mai cosa possa cambiare…”.

La coppia Cassano-Marcialis si candida a raccogliere il testimone di Sandra e Raimondo. Lei ormai è la regina del fitness su Instagram. Lui si diverte a parlare di calcio internazionale. Da Pulisic a Sancho, da Carrascal (“Chi lo prende deve lasciarlo a briglia sciolta) a Joao Felix: “Ha fatto solo una buona stagione al Benfica e vale 120 milioni. Anche Havertz ha fatto bene al Leverkusen ma non ha quel valore. Quando hai dietro Jorge Mendes come procuratore è più facile…”. Todibo? Non mi esalta, per niente. Castrovilli? Una buona mezzala, di grande passo, può fare una buonissima carriera”.

Tra gli allenatori menzione speciale per Alguacil (Real Sociedad), Gareca, ct del Perù e Sampaoli, cresciuto al magistero di Bielsa. “Ma il mio preferito resta Capello, gli ho fatto dannare l’anima ma gli voglio bene”.

Dalla quarantena di coppia Cassano-Marcialis a quella solitaria di Paolo Ruffini: “Quelli che stanno soli dopo tanti giorni cominciano ad avere il gomito del tennista…”. E questi so' problemi.

