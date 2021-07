SARÀ NOVAK DJOKOVIC L'AVVERSARIO DI MATTEO BERRETTINI NELLA FINALE DI WIMBLEDON. IL NUMERO UNO DEL MONDO HA BATTUTO IN SEMIFINALE IL CANADESE DENIS SHAPOVALOV IN TRE SET (MOLTO COMBATTUTI) – IL CT DELLA NAZIONALE MANCINI FA I COMPLIMENTI A MATTEO BERRETTINI: "DOMENICA TUTTI COL CUORE A WIMBLEDON E WEMBLEY!" - IL TENNISTA AZZURRO: "COMPRATE UNA BELLA TELEVISIONE. DOMENICA CI SARÀ DA DIVERTIRSI”.

Da sport.sky.it

Sarà Novak Djokovic l'avversario di Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon 2021. Il numero uno del mondo ha battuto in semifinale il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 7-6 7-5 7-5: tre set lottati, ma portati a casa con esperienza dal campione serbo.

Domenica 11 luglio (diretta su Sky Sport), "Nole" giocherà la sua 30^ finale Slam in carriera e sfiderà Berrettini per il 20° titolo Major (agguanterebbe Federer e Nadal in testa alla classifica all time) e per il sesto Wimbledon del suo strepitoso palmarès. Due i precedenti tra i due giocatori (ATP Finals 2019 e Roland Garros 2021), entrambi vinti da Djokovic. I tifosi italiani sperano che possa arrivare il primo successo di Berrettini contro il numero uno del mondo.

