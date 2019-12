SARRI ARMATI – DOMENICA LA SUPERCOPPA IN ARABIA, LA JUVE GIOCA STASERA E IL TECNICO FRIGNA SUL CALENDARIO: “SI POTEVA SCRIVERE MEGLIO. MI DICONO CHE SONO UNO CHE SI LAMENTA, IL CALENDARIO È QUESTO E VA BENE COSÌ. SE C'È STATO UN ERRORE È A MONTE, FAR GIOCARE LA LAZIO DI LUNEDÌ. PERÒ LE SCELTE SONO QUESTE” – LA LAZIO PARTE DOMANI PER RIAD – STASERA BUFFON FA 647 PRESENZE E RAGGIUNGE MALDINI

Daniele Magliocchetti per il Messaggero

Sfatato il tabù, la paura non c'è più. Inzaghi cavalca l'onda e cerca il terzo trofeo, Sarri vuole la rivincita dopo la batosta dell'Olimpico e insegue il suo primo titolo italiano. La Supercoppa è un'occasione per due. Fischio d'inizio domenica alle 17,45 italiane arbitra Calvarese.

Ieri la Lega ha reso noto da questa edizione il nome cambierà in Coca Cola Supercup con tanto di logo rivisitato. La sfida tra i due tecnici è appena cominciata. Lazio e Juve non sarà solo uno scontro in campo tra Ronaldo-Dybala e Immobile-Correa, ma anche tra Sarri e Inzaghi. Il più riflessivo e saggio Maurizio, contro l'arrembante e ambizioso Simone. Un duello avvincente col più giovane che tenterà di fare di nuovo un altro scherzetto al più grande. Difficile, ma non impossibile. Servirà un'altra partita perfetta.

Di sicuro, dopo la sfida del sette dicembre, quel piccolo timore referenziale da parte del tecnico laziale è sparito. Ora c'è più consapevolezza dei propri mezzi tecnici e tattici. Un confronto, quello con il guru bianconero, che l'allenatore biancoceleste ha sempre un po' sofferto, visto che non era mai riuscito ad avere ragione del suo collega.

Sempre o quasi surclassato dal punto di vista della strategia, almeno fino alla sfida dell'Olimpico, dove Simone, dopo aver raccolto tre sconfitte e un pareggio, quella sera ha primeggiato, prendendosi una delle più belle soddisfazioni della sua carriera. Già perché Inzaghi stima molto Sarri, qualcosina negli anni ha preso, come alcune situazioni in attacco o cominciare a far girare palla sin dalla difesa, come a sfidare l'avversario di turno e farlo scoprire.

Situazioni che il tecnico laziale ha fatto sue, anche perché la Lazio è piena zeppa di qualità. A Riad sarà un'altra sfida rispetto a quella giocata a Roma, con una Juve che sarà più attenta del dovuto, con un CR7 trasformato e, quando ci sono le finali di mezzo, il portoghese difficilmente sbaglia. Inzaghi lo sa bene, per questo la Lazio andrà prima in Arabia e lavorerà tanto sul piano tattico, sulle palle inattive. Nonostante tutto quello che sta accadendo in campionato, Inzaghi, già da ieri e come un martello, non fa che predicare umiltà ai suoi giocatori.

Da parte sua Sarri è concentrato sula partita di questa sera con la Samp. Una gara insidiosa, ma non certo proibitiva. Mai però avrebbe voluto affrontare questa Lazio per l'assegnazione della Supercoppa senza prima avere gli stessi giorni di riposo. E non fa che sottolinearlo: «Mi dicono che sono uno che si lamenta, il calendario è questo e va bene così. Se c'è stato un errore è a monte, far giocare la Lazio di lunedì così poi poteva anticipare anche lei. Però le scelte sono queste».

Il tecnico bianconero, però, dimentica che i biancocelesti hanno usufruito di un loro diritto, visto che giocavano in trasferta in Europa League di giovedì e la Lega prevede il posticipo automatico. La sconfitta di Roma ha fatto male, ha scalfito qualche sicurezza in Sarri, perché la Juve qualche piccolo problema ce l'ha con Szczesny che ha un'elongazione ed è in dubbio per domenica. Con la Samp ci sarà Buffon (che oggi raggiungerà Maldini come primatista di presenze in serie A, 647. «Prima battiamo la Samp e poi penseremo alla Lazio», la carica di Maurizio. Simone è lì che aspetta trepidante.

