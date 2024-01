SCALATE E CADUTE (IN DISGRAZIA) DI ROHAN DENNIS, L'EX CICLISTA ARRESTATO CON L'ACCUSA DI AVER INVESTITO E UCCISO LA MOGLIE, MELISSA HOSKINS - L'AUSTRALIANO AVEVA APPENA ANNUNCIATO IL RITIRO E IN PASSATO AVEVA PARLATO DEI SUOI PROBLEMI CON IL SENSO DI INEGUATEZZA - IL SUO EX TEAM MANAGER: "NON ERA MAI FACILE CAPIRE CON QUALE ROHAN DENNIS SI STESSE PARLANDO. COME SE IN LUI CONVIVESSERO DUE PERSONE DIVERSE" - RESTANO DA CHIARIRE LE DINAMICHE DELL'OMICIDIO: DENNIS AVREBBE...

1. EX RECORDMAN DELL'ORA UCCIDE LA MOGLIE CON L'AUTO IL CICLISMO È SOTTO CHOC

Estratto dell'articolo di Giulia Zonca per “la Stampa”

Se sopra Instagram ci fosse la vita vera, oggi l'ex ciclista Melissa Hoskins sarebbe viva, protetta dai tanti sorrisi delle foto di Natale postate sui social. Invece, per qualche strano motivo legato alla realtà, lei si è aggrappata al cofano dell'auto del marito Rohan Dennis, campione di ciclismo pure lui, che non si è fermato.

Ha continuato a guidare, ha trascinato la moglie, morta nell'ultimo giorno dell'anno, quello in cui si è ritirato. In cui ha sbandato. E all'inizio del 2024, stagione olimpica che ha sempre vissuto in tutt'altro modo, è accusato di «omicidio accidentale per guida imprudente», libero su cauzione e in attesa di un processo previsto a marzo.

[…]. Forse la coppia australiana, che abitava vicino ad Adelaide, era in mezzo a una lite, […] Lei prova a bloccarlo disperata, si aggrappa alla maniglia della portiera, lui la scrolla via e pazienza se sta sopra una macchina e lei sotto, se la trascina «per metri», secondo le testimonianze di un vicino, ricostruzione plausibile per i primi accertamenti della scientifica.

Dennis […] Ha vinto ori mondiali in pista e su strada, è stato protagonista del Tour de France, ha avuto giorni rosa al Giro d'Italia, eppure ha litigato con la dedizione che lo sport di alto livello chiede di continuo e restituisce solo in momenti speciali. […]

Ha raccontato dell'inadeguatezza che lo travolgeva quando i pedali non giravano a dovere. […] Non gli tornavano i conti e proprio la relazione con Hoskins sembrava averlo placato, così ha detto quando ha annunciato che era ora di smettere: «Ho ottime ragioni per stare a casa tutto il giorno».

Hoskins sulla bici non ha mai avuto dubbi, una vocazione che l'ha portata a un titolo mondiale nell'inseguimento a squadre, vicinissima a un podio olimpico nella cronometro.

Quarta, quella piazza che ti può condannare al rimpianto o regalarti la certezza di aver fatto del tuo meglio, la garanzia di essere tra le più brave al mondo[…]. Che cosa sia cambiato in questi mesi di sorrisi regolarmente aggiornati su Instagram è un fatto privato, purtroppo le conseguenze sono un caso pubblico.

Come è successo per Pistorius, traino del movimento paralimpico caduto in disgrazia perché diventato assassino in una notte assurda. Tra tre giorni esce dal carcere per buona condotta.

Ci è entrato nel 2017 con una condanna di 13 anni per aver sparato alla fidanzata. Ha sempre sostenuto la teoria dell'incidente. Con OJ Simpson, star del football americano Anni Settanta, ha funzionato: non colpevole nonostante la moglie e l'amico morti, sentenza in parte ribaltata molti anni dopo, quando non era più possibile applicare la giusta punizione. […]

2. "DENNIS AVEVA UNA DOPPIA PERSONALITÀ, NON SAPEVI MAI CON QUALE ROHAN STAVI PARLANDO" L'EX TEAM MANAGER COPELAND: "LO SEGUIVA UNO PSICOLOGO"

Estratto dell'articolo di Ciro Scognamiglio per www.gazzetta.it

Ciclismo sotto shock per l'arresto del campione australiano Rohan Dennis. E' accusato di aver investito e ucciso la moglie, la 32enne Melissa Hoskings. Secondo gli inquirenti con il suo Van grigio avrebbe volutamente travolto la donna in un quartiere dellazona nord di Adelaide, in Australia, dove la coppia viveva con i due figli. […]

RACCONTO

"Non era mai facile capire con quale Rohan Dennis si stesse parlando. Come se in lui convivessero due persone diverse", riferisce adesso alla Gazzetta Brent Copeland: sudafricano di stanza sul Lago di Como, è uno dei manager più apprezzati in gruppo. Ora è alla Jayco-AlUla, nel 2019 era alla Bahrain-Merida e aveva vissuto quell’annata così complicata. "Aveva il suo psicologo — dice Copeland -. Abbiamo lavorato spesso con lui. Tante chiamate, tanto coinvolgimento per cercare di affrontare le situazioni nel modo migliore possibile. Ci siamo impegnati tantissimo".

Copeland come tutti è rimasto "molto scosso da quanto è successo. Ora ci sarà un Tribunale che stabilirà quello che è davvero accaduto. Dopo quel 2019 così difficile, non sono rimasto in contatto con Rohan. Ma durante la stagione, ero andato a trovarlo ad Andorra, dove viveva con la famiglia. Sono andato via convinto che le cose andassero meglio. Ma poco dopo ci fu il Giro dei Paesi Baschi e lui si ritirò senza nessun motivo e senza dire nulla".

EPISODI

Più di un corridore in gruppo ha avuto la sensazione, riguardo a Dennis, di trovarsi di fronte a una persona bipolare. Non tutti, certo. […] Ma spesso è stato nell’occhio del ciclone. Nel gennaio 2020 confessò di aver sofferto di disturbi alimentari nella stagione precedente: peso e cibo erano degli incubi. E poi, l’isolamento forzato al tempo del Covid più duro: non lo sopportava, prese la macchina e si fece un selfie: "Sono uscito di casa. Il Covid-19 può succhiarmi il c***", scrisse su Instagram. […]. E c’è chi riferisce: "Rohan non ha avuto una vita facile", riferendosi a dei problemi in famiglia mentre cresceva ad Adelaide. […]

