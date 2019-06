SCAMBIO NAINGGOLAN-VIDAL: BOMBA DI MERCATO O DI CALORE? DALLA CATALOGNA L’ IPOTESI DI UNA TRATTATIVA PER PORTARE IL CILENO DEL BARCELLONA IN MAGLIA NERAZZURRA E IL NINJA NELLA SQUADRA DI MESSI – SI LAVORA A UNO SCAMBIO DI PRESTITI CON DIRITTO DI RISCATTO: IL PROBLEMA STA NELL'INGAGGIO, CON VIDAL CHE GUADAGNA IL DOPPIO DI NAINGGOLAN

Da www.liberoquotidiano.it

Nainggolan

L'idea è di quelle pazzesche. Una suggestione di calciomercato che presto potrebbe diventare una trattativa. Idea che arriva dalla Catalogna, dal Barcellona, che vorrebbe imbastire uno scambio tra Radja Nainggolan e Arturo Vidal. Due calciatori simili per il ruolo ma con caratteristiche diverse. Resta da capire la formula con cui far prendere corpo all'idea, che però interesserebbe sia all'Inter sia ai blaugrana.

vidal

Come riporta sportmediaset.it, l'ipotesi più probabile è uno scambio di prestiti con relativi diritti di riscatto. Il problema sta nell'ingaggio, con Vidal che guadagna il doppio di Nainggolan. Ma il cartellino del belga costò al club il doppio di quello del cileno. Dunque l'Inter, se volesse ricavare una plusvalenza, dovrebbe vendere il suo centrocampista per almeno 35 milioni, di cui 2 andrebbero alla Roma. Al Barcellona basterebbe vendere Vidal, che ha ancora solo due anni di contratto, per una quindicina di milioni. Ed è proprio per la differenza di valutazione e di incidenza contrattuale che l'ipotesi più percorribile sembra quella dello scambio di prestiti con diritto di riscatto.

vidal vidal vidal su buffon vidal

nainggolan foto mezzelani gmt 090 nainggolan nainggolan 19 nainggolan meme