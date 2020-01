SCANDALO A LUCI ROSSE AL MALAGA - L'ALLENATORE VICTOR SANCHEZ GIRA UN VIDEO HARD CHE FINISCE IN RETE: IL CLUB LO SOSPENDE - LUI: "SONO VITTIMA DI ESTORSIONE, UN DELITTO CONTRO LA MIA INTIMITÀ". IL CLUB DELLO SCEICCO AL THANI: "INTANTO SI FACCIA LUCE SULL'ACCADUTO..."

Filippo Maria Ricci per gazzetta.it

Tra i tanti motivi che possono portare all’esonero di un allenatore dalla Spagna aggiungiamo un argomento nuovo: la pubblicazione di un video a sfondo sessuale. Victor Sanchez del Amo, 43enne tecnico al Malaga dallo scorso aprile dopo esperienze al Deportivo, all’Olympiacos e al Betis, è stato temporaneamente sospeso dallo sceicco Al Thani, odiato proprietario del club tanto caro ad Antonio Banderas, in attesa che si faccia luce su uno strano episodio hard.

Da questa mattina imperversava su Twitter un video girato dallo stesso Victor che seduto in mutande e maglia d’allenamento del Malaga rilassato e compiaciuto di fronte al proprio smartphone, telecamera in modo ‘on’, tirava fuori gli attributi mostrandoli a tutto schermo.

IL COMUNICATO DI VICTOR— Il video ha avuto grande successo e la sua viralizzazione è arrivata come diretta e immediata conseguenza. Di fronte al dilagare della cosa Victor ha emesso un comunicato: “Desidero informare che sono vittima di un delitto contro la mia intimità con molestie e minacce di estorsione. La cosa è in mano alla polizia mi attengo alle loro istruzioni. Allo stesso modo ci tengo a sottolineare che condividere e diffondere contenuti di carattere intimo di una persona senza il suo consenso è un delitto”.

E QUELLO DEL CLUB — Le parole del tecnico e la sparizione (almeno superficiale) del video da Twitter non hanno evitato la reazione della società: “In base ai fatti accaduti recentemente e non ancora del tutto verificati il Malaga sospende in forma immediata il proprio allenatore Victor Sanchez del Amo in attesa che si completi l’indagine del caso. Seguiranno altre informazioni una volta che sarà fatta luce su quanto accaduto”.

NIENTE SOLDI, NÉ RISULTATI — Il Malaga è sedicesimo nella Segunda spagnola ed è agitato da polemiche violente e di lungo corso tra i tifosi della squadra che solo qualche anno fa era in Champions e lo sceicco Al Thani, che dopo aver investito milioni di euro nel club ha tirato i remi in barca chiudendo il proprio dorato rubinetto e facendo precipitare la squadra in una profonda crisi. Ora c’è il rischio che debba anche cambiare allenatore.

