In tempo di biscotti il pensiero è andato subito al 2-2 tra Svezia e Danimarca di Euro 2004, è inevitabile. Ma tra le due nazionali scandinave - al di là di quell'episodio - è presente la più classica delle rivalità tra "cugini". Divisi da uno stretto di soli 4 chilometri, i due Paesi non mancano di pizzicarsi l'un l'altro - com'è ovvio che sia - anche quando la scusa è una partita di calcio. E la foto che ha emozionato la Svezia dopo l'ottavo di finale contro il Canada nasconde una storia che ha le radici proprio in questa rivalità.

Dopo la qualificazione ai quarti, Magdalena Eriksson corre a bordo campo e festeggia baciando la propria fidanzata Pernille Harder, anche lei in divisa gialloblù. Per quest'ultima è però un vero gesto d'amore indossare la maglia svedese, perché lei è danese e una decina di mesi fa - proprio contro la Svezia - fu in sostanza costretta a dire addio al Mondiale. Con la fascia da capitano al braccio, uscì sconfitta per 0-1 dal match decisivo contro la Svezia della fidanzata, che quel giorno festeggiò la qualificazione. Per la sua Danimarca, invece, spareggi: sconfitta dall'Olanda che sabato affronterà l'Italia, al Mondiale ci ripenserà al prossimo giro.

SUPPORTER— Smaltita la delusione, la relazione di 7 anni tra le due ha prevalso e la danese del Wolfsburg ha deciso di seguire la fidanzata nella spedizione francese, indossando per l'occasione i colori che quel 4 settembre a Viborg fecero piangere la squadra che lei stessa guidava. Non solo due colori, non solo un bacio. C'è molto di più.

