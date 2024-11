SCAZZI E CAZZOTTI! LA PUGILE IRMA TESTA REPLICA A ANGELA CARINI CHE AVEVA ACCUSATO LE COMPAGNE DI AVERLA ABBANDONATA DOPO IL CASO KHELIF: “SI SENTIVA SUPERIORE. A PARIGI NON È MAI STATA CON NOI, NÉ A PRANZO, NÉ A CENA. L'AVREMMO AIUTATA A NON FAR FARE ALL'ITALIA UNA BRUTTA FIGURA IN MONDOVISIONE. NOI DELLA NAZIONALE SIAMO SEMPRE STATI UNA FAMIGLIA. SE LEI NE AVESSE FATTO PARTE VERAMENTE, SAPREBBE CHE I PANNI SPORCHI SI LAVANO IN FAMIGLIA”

Salvatore Riggio per corriere.it

Angela Carini, la pugile che a Parigi ha abbandonato il ring nel match contro Imane Khelif, in un'intervista a Repubblica ha accusato le compagne di Nazionale di averla abbandonata una volta scoppiato il caso: le sue frasi non potevano non suscitare polemiche nel mondo della boxe. E a rispondere è la più esperta pugile Irma Testa, prima boxeuse italiana ai Giochi a Rio 2016, e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la replica, secca, arriva da una storia Instagram.

Irma Testa risponde sui social

«Dico solo che eravamo cinque in una stanza quando siamo arrivate a Parigi, ma lei si è fatta cambiare alloggio dopo due secondi ed è andata a stare da sola. Troppo superiore per stare con noi? Non l’abbiamo mai vista, non ha mai pranzato o cenato con noi», inizia il messaggio di Testa, senza nomi, ma la storia precedente riguardava proprio l'intervista.

Isolamento, quindi, mentre Testa, Giordana Sorrentino, Sirine Charaabi e Alessia Mesiano continuavano a fare gruppo. Ma non solo: «L’unica volta in cui ha chiesto aiuto è stato dopo il match — concluso con il ritiro dopo una quarantina di secondi, ndr — per farsi fare la valigia, perché troppo stanca dalle interviste per rientrare al villaggio con noi comuni mortali».

Solo dopo avere espresso questa insofferenza, Testa passa al contrattacco con un montante virtuale: «Mi dispiace Angela, ti avremmo anche aiutata e se tu fossi stata più tempo con noi ti avremmo evitato la brutta figura che hai fatto tu e che hai fatto fare a tutta l’Italia in mondovisione. NOI — tutto maiuscolo nel testo, ndr — della Nazionale siamo sempre stati una famiglia, nel bene e nel male con le nostre antipatie e simpatie. Se tu ne avessi fatto parte veramente, sapresti che i panni sporchi si lavano in famiglia».

