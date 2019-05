SCAZZO CURVAIOLO! - BISIGNANI SCRIVE A “LIBERO”: “CARO DIRETTORE, SE NOI LAZIALI, COME SCRIVI TU, SIAMO 'BURINI', VOI DELL'ATALANTA SIETE 'COGL**NI'. PROTESTATE ADESSO PER IL RIGORE NEGATO NELLA FINALISSIMA DI COPPA ITALIA...SEMBRATE I ROMANISTI CHE PARTONO BALDANZOSI E NON VINCONO NULLA…” - FELTRI: “I COGL**NI SEMMAI SONO GLI ADDETTI AL VAR CHE VENGONO STIPENDIATI PER GRATTARSI IL VENTRE, OMETTENDO DI VERIFICARE LE AZIONI DUBBIE…”

Caro direttore, se noi laziali, come scrivi tu, siamo "burini", voi dell'Atalanta siete "cogl***i", usando un linguaggio da Curva. Protestate adesso per il rigore negato nella finalissima di Coppa Italia ma i vostri giocatori non se ne sono neanche accorti, neppure durante i commenti negli spogliatoi a fine gara, visto che il bravissimo allenatore l'ha scoperto solo mezz' ora dopo il fischio finale, giustificando così la reazione scherzosa che ha avuto il nostro mister Simone Inzaghi. Evidentemente non era né volontario né chiara occasione da goal.

Piangersi ora addosso come i coccodrilli, come fai tu, ed appellarsi al Var per giustificare una partita che avete giocato male, fa un po' ridere. Sembrate i romanisti che partono baldanzosi per vincere tutto e non vincono nulla, a differenza del nostro grande Presidente Claudio Lotito che ormai ci invidiano perfino i nostri cugini, dopo che i loro dirigenti hanno fatto l'ennesima figuraccia facendo scempio di due bandiere come Francesco Totti e Daniele De Rossi. Un po' come la Juventus, il cui presunto stile è da sempre una fake news, sia nella gestione dei suoi uomini migliori, ieri Del Piero oggi Allegri, sia nei suoi bilanci, come il bond per acquistare Ronaldo che grida ancora vendetta.

Comunque, caro Direttore, meglio "burini" che "coglioni", ma con una promessa: tiferò spero Atalanta in Champions, ovviamente, e non la Juve, che in Europa, dove non esiste la sudditanza psicologica, non vince mai. E siamo già pronti per "purgarla" nella prossima Super Coppa Italiana come due anni fa. Forza Lazio. Sempre.

Risposta di Vittorio Feltri

Caro Bisignani, uno che per colpire la palla con la mano alza il braccio, come si evince da inoppugnabili documenti fotografici, non può essere innocente. Mentre non sono coglioni gli atalantini che nella foga del gioco non si sono avveduti del macroscopico fallo ai loro danni. I coglioni semmai sono gli addetti al Var che vengono stipendiati per grattarsi il ventre, omettendo di verificare le azioni dubbie. Tutto qua.

Io sono amico di Lotito e l'ho dichiarato in due pagine su Tuttosport che ti sono sfuggite altrimenti non avresti scritto una sciocchezza. Rimane la circostanza che il presidente in questione mandando a fare in culo Gasperini, il defraudato, si è comportato da burino. Nel secondo tempo la Lazio ha giocato assai meglio dell'Atalanta, ciò non toglie che i bergamaschi abbiano subito un grave torto e che tu non lo riconosca dimostra solo che sei accecato dal tifo e ciò ti impedisce di ammettere onestamente le cose come si sono svolte.