4 ott 2024 18:12

LO SCHIAFFO DEL "SOLDATINO" - VOLANO STRACCI TRA CHRISTIAN VIERI E ANGELO DI LIVIO - BOBO SI LAMENTA DI COME L'EX COMPAGNO DI SQUADRA AI TEMPI DELLA JUVENTUS LO SERVIVA IN AREA ("QUANDO CROSSAVA IO ERO GIÀ DENTRO ALLA PORTA") E FA INCAZZARE DI LIVIO, CHE RISPONDE: "GIOCAVA A NASCONDINO DIETRO GLI AVVERSARI E IO ERO COSTRETTO A FARE LA FINTA E CERCARE SPAZIO PER CROSSARE. GLI DICEVO: 'TANA, TANA, TI HO TANATO'. LE BATTUTE A ME NON PIACCIONO…" - VIDEO