LO SCHIAFFONE DELLA UEFA A MERIH DEMIRAL - IL DIFENSORE DELLA TURCHIA È STATO SQUALIFICATO PER DUE GIORNATE PER LA SUA ESULTANZA CON IL SALUTO DEI "LUPI GRIGI", GRUPPO TURCO DI ESTREMA DESTRA, DURANTE LA PARTITA CONTRO L'AUSTRIA: SALTERÀ I QUARTI DI FINALE DI EURO2024 CONTRO L'OLANDA E L'EVENTUALE SEMIFINALE - LA TURCHIA HA PRESENTATO RICORSO - ERDOGAN INCAZZATISSIMO: "QUALCUNO CRITICA IL FATTO CHE I TEDESCHI HANNO LE AQUILE SULLE LORO MAGLIE? MERIH HA SOLO MOSTRATO IL SUO ENTUSIASMO PER QUESTA IMMAGINE..."

merih demiral fa il saluto dei lupi grigi dopo il gol contro l'austria 1

1. TURCHIA, L'UEFA PUNISCE DEMIRAL: DUE GIORNATE DI STOP, NIENTE OLANDA

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

Merih Demiral è stato squalificato dall'Uefa per due giornate in seguito all'esultanza in cui ha mostrato il 'saluto del lupo'. L'ex difensore dell'Atlanta ha mostrato il gesto, associato ai Lupi Grigi, organizzazione turca di estrema destra, in occasione del gol del 2-0 contro l'Austria a Euro 2024. Demiral salterà, quindi, i quarti di finale contro l'Olanda in programma sabato e una possibile semifinale. […]L a Turchia ha già presentato ricorso alla UEFA.

merih demiral fa il saluto dei lupi grigi dopo il gol contro l'austria 2

Il gesto, come prevedibile, era diventato in breve un caso politico. La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, aveva commentato: "I simboli degli estremisti di destra turchi non hanno posto nei nostri stadi. Usare il campionato europeo di calcio come piattaforma per il razzismo è del tutto inaccettabile. Ci aspettiamo che la Uefa indaghi sul caso e prenda in considerazione delle sanzioni". E così è stato.

Parole che hanno provocato la reazione di Ankara, che riteneva "inaccettabile" l'indagine avviata da Nyon. "Chi cerca razzismo e fascismo dovrebbe concentrarsi sui recenti risultati elettorali in diversi Paesi europei", le parole del portavoce del partito di Erdogan, Omar Celik. Inoltre, l'ambasciatore tedesco ad Ankara, Jurgen Schulz, era stato convocato al ministero degli Affari Esteri turco. […]

2. DEMIRAL, 2 TURNI DI STOP PER IL “SALUTO DEI LUPI GRIGI”. ERDOGAN: “E ALLORA L’AQUILA SULLA MAGLIA TEDESCA?”

Estratto da www.lastampa.it

Recep Tayyip erdogan fa il saluto dei lupi grigi

Sta diventando sempre più un caso che va oltre il calcio, quello scoppiato per l’esultanza con il gesto dei Lupi grigi fatto dal difensore della Turchia Demiral dopo il suo secondo gol contro l’Austria agli ottavi di finale di Euro 2024. Come era ipotizzato, la Uefa lo ha infatti squalificato per due partite, decisione che ha fatto infuriare anche il presidente turco Erdogan. […]

La Uefa aveva aperto una inchiesta mercoledì. Il giocatore della Turchia, ex di Atalanta e Juventus ma ora all'Al-Ahli, aveva mimato con le mani due lupi per salutare i tifosi turchi: si tratta del tradizionale saluto dei Lupi grigi, un movimento estremista e nazionalista di destra della Turchia che in passato divenne noto, tra l'altro, per il coinvolgimento nell'attentato a papa Giovanni Paolo II. Qualsiasi saluto «politico» è vietato dal regolamento della Uefa […]

recep tayyip erdogan

LA REAZIONE DI ERDOGAN

Non l’ha affatto presa bene Recep Tayyip Erdogan che, parlando con i media sull'aereo di ritorno dal vertice Sco a Shanghai, ha cercato di buttare la palla in tribuna: «Qualcuno critica il fatto che i tedeschi hanno le aquile sulle loro maglie? O i francesi perché hanno un gallo come simbolo? Merih ha solo mostrato il suo entusiasmo per questa immagine». La protesta è formale: «Il nostro ministero degli Affari Esteri ha convocato i loro funzionari e si stanno prendendo le misure necessarie. Speriamo che l'unica cosa che conta sia uscire dal campo con una vittoria sabato e passare al turno successivo. Se non succede nulla di straordinario, abbiamo deciso di andare a vedere la partita».

