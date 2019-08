LO SCHIFO CORRE SUI SOCIAL! IL RITORNO DI MIHAJLOVIC NON FERMA GLI ODIATORI IN RETE: “RESTA UN NAZISTA, ANCHE SE MALATO”; “DA AMICO DI STRAGISTI A SANTO IL PASSO È BREVE” - IL MEDICO CHE LO STA CURANDO DALLA LEUCEMIA: “SINISA POTRÀ ANDARE IN PANCHINA ALTRE VOLTE MA NON DURANTE I CICLI DI TERAPIE” - I POST DELLE FIGLIE: “SEI PIÙ DI UN LEONE, SEI LA GRANDE BELLEZZA" - LA COMMOZIONE DI MORANDI – VIDEO

Dopo quello di tutto il mondo del calcio, Sinisa Mihajlovic riceve anche l’applauso del medico che lo sta curando dalla leucemia e che gli ha dato l’ok per essere in panchina contro il Verona, a 40 giorni dall’inizio delle cure.

“Devo dare merito al paziente, che ancora una volta è stato scrupoloso e si è attenuto perfettamente alle raccomandazioni - ha detto all’Ansa il professor Michele Cavo, primario di Ematologia del Sant’Orsola di Bologna, dove è appunto ricoverato il tecnico serbo -, posso anche ritenere che quello che è avvenuto ieri non sia un episodio isolato e mi riferisco alla possibilità di essere in campo. Per contro ci saranno altri momenti, quando seguirà altri cicli di terapie, in cui questo, invece, non sarà possibile”.

CUORE DI FIGLIA— Tra i tanti messaggi di affetto e solidarietà che sta ricevendo in queste ore Mihajlovic non potevano mancare quelli della sua famiglia. “Ma come si fa? La grande bellezza”, ha scritto la figlia Viktorija su Instagram. Un post che ha ricevuto oltre 20mila like. Anche la moglie di Sinisa, Arianna Rapaccioni, ha dedicato un pensiero al marito: “I guerrieri si riconoscono da lontano, my love”.

Ci risiamo. L’attesa per la ripresa della Serie A, dopo un’estate passata a parlare solamente di colpi (o presunti tali) di calciomercato, è stata condita dalla bella notizia del ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic dopo la fine del primo ciclo di chemioterapia per curare la sua leucemia. Un fatto che ha fatto sorridere il cuore di molti tifosi che, al di là del tifo, hanno espresso grande vicinanza e sollievo per aver rivisto l’allenatore serbo di nuovo a bordo campo per seguire e dirigere il suo Bologna nella sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Molti, ma non tutti. Purtroppo, come spesso accade, sui social c’è chi ha pensato bene di proseguire con gli insulti al 50enne tecnico dei felsinei.

E non si tratta di rivalità sportiva, ma di ideali politici e non solo. Alcuni utenti non hanno perdonato a Mihajlovic alcune sue esternazioni del passato e la sua vicinanza ideologica a movimenti di estrema destra, come quando non si tirò indietro dal sostenere la famosa tigre Arkan, Zeliko Raznatovic, capo delle milizie paramilitari serbe e considerato il boia di Milosevic. E tutto questo è tornato in auge in diversi commenti sui social.

Pochi, ma comunque troppi. Nel mirino, secondo questi utenti, c’è la presunta beatificazione di Mihajlovic da parte della stampa che avrebbe dimenticato il passato dell’allenatore serbo. E, oltre al punto di vista politico, c’è anche chi rilancia il complotto del veleno della chemioterapia che avrebbe peggiorato le sue condizioni di salute, senza migliorarle. Anzi, la fotografia di lui a bordo campo durante Hellas Verona – Bologna, sarebbe la testimonianza di come la cura sia peggiore del male.

