SCHUMACHER VESTITO DA SPOSA CHE BALLA CON BARRICHELLO. MA PERCHE'? – IL RETROSCENA SU UNA FOTO TENUTA SEGRETA PER 18 ANNI E CHE AL TEMPO GETTO’ NEL PANICO LA FERRARI. “OH NO! OH CIELO! COSA FAREMO ADESSO?‘ RIPETEVA TERRORIZZATO L’ADDETTO STAMPA DEL CAVALLINO – IL MOTIVO PER CUI E’ USCITA SOLO ORA…

Da fanpage.it

barrichello schumacher

Pubblicata la foto che per molti anni terrorizzò la Ferrari: il leggendario Michael Schumacher vestito da sposa che sorridente balla con il fido compagno di squadra Rubens Barrichello a Madonna di Campiglio. Foto che per 18 anni è stata gelosamente custodita e che ora, in contemporanea con l'uscita del documentario di Netflix sulla vita del sette volte campione di Formula 1, è stata resa pubblica dal giornalista brasiliano, habitué del paddock della F1, Flavio Gomes.

Una foto scattata da Thais Lessa Carneiro (allora moglie del noto giornalista di San Paolo) nel 2003 che immortalò un momento di ilarità del campionissimo tedesco rimasto per tutti questi anni solo nella mente delle poche persone presenti all'evento (gli smartphone, i live streaming, le dirette sui social ancora non c'erano). Una foto che per diverso tempo tenne in apprensione la Ferrari, la scuderia con cui il Kaiser corse fino al 2006, e la stessa famiglia Schumacher.

Michael Schumacher

A rivelare questo aneddoto è stato lo stesso Flavio Gomes che nel suo blog ha voluto aggiungere questo inedito episodio, sfuggito anche ai produttori del documentario Netflix "Schumacher", avvenuto in una delle ultime sere del Wrooom, l'evento organizzato dal main sponsor Philipp Morris per presentare la squadra Ferrari.

la vita di michael schumacher nel documentario netflix 15

Un'intera settimana sulle Alpi che si snodava tra eventi ufficiali e momenti di puro svago. Tra questi ultimi anche nottate di grandi bevute e ballate epiche. E fu proprio in una di queste notti che in uno dei salottini dell'hotel Michael Schumacher, molto estroverso lontano dalle telecamere, apparve vestito in abito da sposa invitando Barrichello a ballare, tra le risate generali, mentre un amico brasiliano di Rubinho suonava al pianoforte.

Fu a quel punto che la foto fu scattata: "Thais, mia moglie all'epoca, era con una piccola cinepresa analogica 135. Scattò tre foto e continuò a divertirsi, come tutti noi. Era solo il resoconto di un momento felice. Non me ne sono nemmeno accorto quando ha scattato le foto" racconta infatti Flavio Gomes.

la vita di michael schumacher nel documentario netflix 8

Nessuno dunque sembrava essersi accorto di quello scatto ‘rubato'. Ma in realtà non è così: "Il giorno dopo, però, a colazione l'addetto stampa della Ferrari Luca Colajanni è venuto da me terrorizzato – racconta ancora infatti il giornalista brasiliano –: ‘Flavio, Flavio, per l'amor di Dio, hai fotografato Michael da sposa?' chiese. ‘Io no, ma Thais sì', risposi, scoppiando nuovamente a ridere. Luca era terrorizzato che quelle foto venissero pubblicate. Era la sua immagine, l'immagine della Ferrari, ‘Oh no! Oh cielo! Cosa faremo adesso?‘ ripeteva terrorizzato. Quindi, temendo potesse avere un infarto, l'ho rimproverato: ‘Luca, vaff****lo , sembra che tu non ci conosca!” gli dissi, cosa che sembrò rassicurarlo. ‘Questa non verrà mai pubblicata, è una foto personale, stai calmo. Siediti e mangia un croissant'" .

la vita di michael schumacher nel documentario netflix 9

Nonostante tutte le rassicurazioni quella foto di Michael Schumacher in abito da sposa continuò ancora a tormentare la Ferrari e il suo addetto stampa: "Dopo, per anni, ogni volta che volevo tormentare Colajanni, lo chiamavo in disparte e gli dicevo che aveva bisogno di soldi, ed è per questo che avevo venduto le foto, e lui mi mandava all'inferno" conclude Flavio Gomes nel suo racconto. Una foto che dunque ha terrorizzato la scuderia di Maranello per anni, ma che, pubblicata oggi, a distanza di 18 anni ci regala solo un'altra sfumatura inedita dell'uomo dietro al leggendario pilota di Formula 1.

la vita di michael schumacher nel documentario netflix 13 Michael Schumacher e Jean Todt la vita di michael schumacher nel documentario netflix 12

la vita di michael schumacher nel documentario netflix 11 la vita di michael schumacher nel documentario netflix 5 la vita di michael schumacher nel documentario netflix 4 la vita di michael schumacher nel documentario netflix 6 la vita di michael schumacher nel documentario netflix 7 la vita di michael schumacher nel documentario netflix 3 la vita di michael schumacher nel documentario netflix 2 la vita di michael schumacher nel documentario netflix 1 la vita di michael schumacher nel documentario netflix 10