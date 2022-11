SCIOCCHEZZAIO MONDIALE - BERE ALCOL IN QATAR AGLI STADI È VIETATO SOLO PER I "POVERI": NELLE TRIBUNE VIP VIENE SERVITO IL VINO! - LUIS ENRIQUE: "IL MIO UOMO IN CAMPO? FERRAN TORRES, ALTRIMENTI MIA FIGLIA MI STACCA LA TESTA!" (TE CREDO, E' IL SUO FIDANZATO) - LE FOTO HOT DELLA MODELLA AMERICANA LAUREN SUMMER PER "MOTIVARE" LA NAZIONALE USA - LA FIFA OBBLIGA IL BELGIO A RIMUOVERE LA SCRITTA "LOVE" DALLA DIVISA - L'INGLESE MASON MOUNT SBAGLIA LE PAROLE DELL'INNO - UNA GIORNALISTA ARGENTINA VIENE RAPINATA MENTRE TRASMETTE IN DIRETTA DA DOHA... - VIDEO

1. ALTRA BUFERA IN QATAR: BIRRA VIETATA AI TIFOSI MA NEL BOX DELLO STADIO...

Da www.corrieredellosport.it

Le regole non valgono per tutti. Se sei un vip, puoi permetterti cose che gli altri tifosi possono solo sognare: in questo caso gli alcolici. Nei giorni scorsi, la Fifa aveva deciso di bandire la birra nei pressi e negli stadi che ospitano le partite del Mondiale in Qatar. Ci sono state proteste sia da parte delle squadre sia da parte dei fan, come quella inscenata ieri dagli aficionados dell'Ecuador nella partita d'esordio contro i padroni di casa.

Qatar: quello che manca è l'uguaglianza

In Qatar a mancare è l'uguaglianza, in tutti i sensi, Anche in questo. In una storia Instagram di Riccardo Silva, numero uno dei Miami Fc e investitore anche nel Milan con RedBird, si vede il box dei vip e, per un momento, il telefonino riprende alcune bottiglie di vino messo in fresco. Insomma, una figuraccia.

Nella storia successiva, lo stesso Silva è abbracciato con Nasser al-Khelaifi, proprietario del Paris Saint Germain, di nazionalità proprio qatariota. Come scritto qualche riga sopra, ai vip vengono concesse libertà che ad altri non vengono permesse. Se il Qatar voleva dimostrare di essere maturo per essere sede finale dei Mondiali, beh, l'inizio non è dei migliori.

2.LUIS ENRIQUE, QUESTIONI…FAMILIARI: “IL MIO UOMO IN CAMPO? FERRAN TORRES, O MIA FIGLIA MI STACCA LA TESTA!”

Estratto da www.ilposticipo.it

Tra le grandi novità della spedizione spagnola in Qatar c'è Luis Enrique...in versione streamer. Il CT delle Furie Rosse ha preso un impegno e, come sempre, lo rispetta con molta serietà: fare una diretta ogni giorno dal Golfo Persico, in cui parlare alla nazione ma anche rispondere ai tifosi che lo ascoltano e gli scrivono. […]

Ferran Torres, calciatore...e genero

Molti volevano sapere chi fosse il "rappresentante" in campo di Luis. Domanda particolarmente lecita, perchè ogni allenatore ha un calciatore che, per carisma o per indicazione diretta di chi sta in panchina, funge un po' da allenatore in campo. E chi ha scelto il selezionatore spagnolo? "Questa è una domanda molto facile: è il signor Ferran Torres". Per poi aggiungere: "Altrimenti mia figlia mi stacca la testa".

Già, perchè l'attaccante del Barcellona frequenta da un po' di tempo Sira, la figlia del CT. E questo rapporto potrebbe anche essere il motivo per cui Ferran Torres ha lasciato il Manchester City (e Pep Guardiola) per tornare in Spagna, dove certamente poteva essere più vicino alla sua compagna e anche notato più facilmente...da suo suocero. […]

3. LAUREN SUMMER SI SPOGLIA PER GLI USA AI MONDIALI: 'SE VINCIAMO LA COPPA...'

Da www.calciomercato.com

Ieri sono iniziati i Mondiali, oggi iniziano i fioretti delle sexy tifose. A partire dalla modella americana Lauren Summer, che ha deciso di celebrare l'esordio degli Stati Uniti, questa sera contro il Galles, mostrandosi senza veli e promettendo di spogliarsi totalmente in caso di vittoria da parte di McKennie e i suoi compagni della Coppa del Mondo. Possibile che ciò accada? Forse da oggi li USA avranno parecchi tifosi in più...

4. IL BELGIO COSTRETTO A MODIFICARE LA MAGLIA DA TRASFERTA: TOLTA LA SCRITTA “LOVE”

Da www.sport.sky.it

Una modifica dell’ultimo minuto per la squadra di Roberto Martinez che ha dovuto attenersi all’ordine della Fifa: oltre al divieto relativo alla fascia da capitano, per Hazard e compagni non sarà possibile neppure sfoggiare la scritta “Love” all’altezza del collo nel kit-away portato in Qatar e che faceva parte, appunto, della campagna "One Love" presentata già a settembre.

"Ci hanno detto che la scritta "Love" deve sparire dalla nostra maglia". Queste le parole di Peter Bossaert, capo della Federazione belga, in un’intervista rilasciata al quotidiano Nieuwsblad. Il dirigente ha confermato che, così come avvenuto per le fasce da capitano, non sarà possibile sfoggiare il messaggio d’amore universale che era stato cucito all’altezza del collo nella maglia da trasferta che il Belgio ha portato ai Mondiali in Qatar.

Un nuovo divieto dopo la fascia di capitano

La Fifa aveva già ha vietato ai capitani di di indossare la fascia da braccio One Love, adesso per il Belgio arriva un ulteriore divieto sul kit-away presentato a settembre in partnership con con Adidas e Tomorrowland, che avrebbe dovuto includere la parola "Love" sul collo.

"Con il kit-away, i diavoli rossi del Belgio e i partner coinvolti intendono fare una dichiarazione d'AMORE positiva e divertente in tempi di tumulto. Sulla maglia autentica, la firma LOVE è presente come dettaglio del collo all'interno del collo della maglia", avevano comunicato nel giorno dell’annuncio della seconda maglia.

5. MASON MOUNT INDIETRO NEL TEMPO: CANTA L’INNO “PER LA REGINA”

di Matteo Murru per www.derbyderbyderby.it

È successo prima di Inghilterra-Iran. La nazionale dei Tre Leoni, una delle grandi attese del torneo ha annichilito l’Iran con un set tennistico. Risultato: 6-2

Prima del match però, le attenzioni erano tutte focalizzate su Mason Mount, ripreso dalle telecamere mentre recita l’inno. Sarà l’abitudine o sarà la nostalgia, il centrocampista del Chelsea non ha ancora digerito il lutto della regina e ha cantato "God save our gracious Queen" anziche "God save our gracious King". I social hanno subito evidenziato l’errore del 23enne, ma l’Inghilterra lo perdona. La regina manca a tutti!

6. GIORNALISTA RAPINATA IN DIRETTA TV DURANTE IL MONDIALE. LA POLIZIA DEL QATAR: "PRIGIONE O..."

Da www.corrieredellosport.it

Una giornalista del canale all news TN, Dominique Metzger, è stata rapinata mentre trasmetteva in diretta da Doha. "Avevo con me una piccola borsa con tutte le cose di cui si ha bisogno, il portafoglio, le chiavi della nostra camera d'albergo, alcuni fazzoletti", ha detto ad un cronista della tv con cui collabora. Presentandosi al commissariato di polizia per sporgere denuncia, la giornalista è stata testimone di una proposta shock delle autorità.

Metzger ha raccontato ciò che gli è successo: "La polizia maschile non ti registra", ha detto, "appena arrivata alla stazione di polizia, mi hanno portata in un altro posto dove c'erano solo donne. Ho chiesto perché ero lì e mi hanno risposto che, essendo una donna, doveva essere una poliziotta ad aiutarmi".

"Cosa dobbiamo fare al ladro?"

Dominique Metzeger racconta poi in tv cosa le è stato chiesto: "Mi hanno detto: cosa vuoi che faccia la giustizia? Troveremo il portafoglio... Abbiamo telecamere dappertutto, telecamere ad alta tecnologia e troveremo il ladro grazie alla tecnologia di rilevamento dei volti. Cosa volete che faccia la giustizia quando li troverà?".

La giornalista ha chiesto il perchè di questa domanda e ha spiegato la nuova risposta ricevuta: "Vuole che lo condanniamo a cinque anni di prigione, che lo espelliamo?". Mi ha chiesto di prendere una decisione. Ho detto loro che volevo solo riavere il mio portafoglio, non prendere decisioni per il sistema giudiziario", ha raccontato la donna a TN.

