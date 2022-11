SCIOCCHEZZAIO MONDIALE - MESSICO CALIENTE: LA PROPOSTA BOLLENTE DELLA STAR DI ONLYFANS, WANDA ESPINOSA, AL PORTIERE DEL MESSICO, GUILLERMO OCHOA. ANCHE IL SUO COMPAGNO LOZANO HA RICEVUTO DELLE AVANCES - VAN GAAL ARRAPATISSIMO CON LA MOGLIE: "PUOI VENIRE IN ALBERGO, MA SOLO PER FARE UN PO' DI SESSO" - L'ORACOLO DI BARI VECCHIA COLPISCE ANCORA! IL PRONOSTICO DI CASSANO: "L'ARGENTINA VINCE 4-0 CONTRO L'ARABIA" - I PORTIERI SVIZZERI SI ALLENANO CON GLI OCCHIALI HI-TECH - UN TIFOSO ARGENTINO SBROCCA A UN SUPPORTER SAUDITA CHE LO PRENDE PER IL CULO SUGLI SPALTI… - VIDEO

1. MONDIALI 2022: STAR DI ONLYFANS FA UNA PICCANTE OFFERTA A OCHOA DEL MESSICO

Da www.corrieredellosport.it

Guillermo Ochoa, portiere della Nazionale messicana e dell'America, ha ricevuto delle avances hot dalla connazionale Wanda Espinosa, modella di OnlyFans e influencer. "Memito, ti prenderò così duramente che sarai più felice se diventiamo campioni del mondo", ha detto la giovane in un podcast argentino dove il conduttore le ha chiesto di inviare un messaggio di sostegno alla squadra messicana impegnata in Qatar. Wanda ha oltre un milione di follower su Instagram, dove condivide regolarmente scatti sexy.

LE ALTRE PROPOSTE BOLLENTI

Ochoa non è l'unico calciatore ad aver ricevuto un'offerta a luci rosse prima di partire per il Qatar. Ad esempio Daniella Chávez ha offerto a Hirving Lozano un abbonamento gratuito alla sua pagina OnlyFans. Stessa proposta che Jessica Sodi ha fatto allo spagnolo Álvaro Fidalgo. Wanda, a differenza delle sue colleghe, è l'unica che ha chiesto un incontro di persona. Chissà cosa ne penserà Karla, moglie di Ochoa dal 2017 e madre dei suoi due figli, Lucciana e Guillermo Junior...

2. VAN GAAL ALLA MOGLIE: “PUOI VENIRE IN HOTEL, MA SOLO NELLA MIA STANZA E PER…”

Da www.gazzetta.it

Louis van Gaal, commissario tecnico dell'Olanda, rivolgendosi alla moglie ha scherzato sul tema della presenza delle compagne nel ritiro della Nazionale: "Puoi venire in albergo, ma solo nella mia stanza e per fare un po' di sesso".

3. ADANI, CASSANO, VENTOLA E LE RISATE SULL'ARGENTINA: "VINCE DI TRE, ANZI DI QUATTRO"

Da www.tuttosport.it

L'esordio da incubo dell'Argentina nel Mondiale in Qatar ha fatto notizia in tutto il mondo. La nazionale di Messi, che ha segnato su rigore il gol dell'1-0 iniziale, ha clamorosamente subito la rimonta dell'Arabia Saudita che ha vinto il match per 2-1. Ora la squadra del ct Scaloni è chiamata a dare il meglio nei prossimi incontri contro Messico e Polonia. Chiaramente quello contro l'Arabia Saudita è stato un risultato impronosticabile quasi per tutti.

ARGENTINA-ARABIA SAUDITA, IL PRONOSTICO DELLA BOBOTV

Ad esprimersi sull'esito del match ci avevano pensato anche Adani, Cassano, Vieri e Ventola nell'edizione della BoboTv andata in onda su Rai 1 lunedì 21 novembre. Gli ex calciatori avevano pronosticato una netta vittoria della squadra di Di Maria e Paredes, con almeno tre o quattro gol di scarto. Lele Adani, dopo le parole sulla partita, ha inoltre detto, scherzando: "Come minimo domani perde e ci massacrano tutti già alla prima". La battuta dell'opinionista è stata poi accompagnata da grandi risate da parte dei suoi compagni di trasmissione, nell'incredulità collettiva di una vittoria dell'Arabia Saudita...

4. SUN: I PORTIERI SVIZZERI SI ALLENANO CON OCCHIALI DA SOLE SLOW-MOTION

Da www.ilnapolista.it

È partito il Mondiale in Qatar e ciascuna Nazionale si impegna al massimo per raggiungere il miglior risultato possibile nella competizione. Proprio per questo, come riporta il Sun, i portieri della Svizzera sono stati avvistati con curiosi occhiali da sole durante l’allenamento.

La Svizzera inizierà il suo Mondiale giovedì scendendo in campo contro il Camerun e affronteranno poi l’arduo compito di provare a sbaragliare il Brasile lunedì prossimo, prima di concludere il girone all’italiana del Gruppo G con una partita contro la Serbia.

Non è una novità, riporta il tabloid britannico, infatti gli stessi occhiali erano già stati utilizzati per Euro 2020 e servono per. aiutare a migliorare le prestazioni. Negli allenamenti di questi giorni, il titolare Yann Sommer e il sostituto Gregory Kobel sono stati fotografati con indosso questi occhiali intelligenti.

Gli occhiali sono alimentati a batteria e creano un effetto slow-motion che aiuta a migliorare la capacità di anticipazione dei portieri. Sono realizzati dalla società giapponese VisionUp e costano fino a £ 350.

