SDE-RENATO SANCHES: E ORA COME SI METTE TIAGO PINTO (CHE HA IL CONTRATTO IN SCADENZA)? – DOPO 6 MESI ARRIVA AI TITOLI DI CODA L’AVVENTURA DEL PORTOGHESE FORTEMENTE VOLUTO DAL GENERAL MANAGER GIALLOROSSO ("E' LA MIA OSSESSIONE. OGNI COSA CHE ACCADRA' SARA' MIA RESPONSABILITA'") - DOPO IL NO DI FRIEDKIN A BONUCCI, MOURINHO SCALPITA PER IL DIFENSORE: “CONOSCIAMO LA SITUAZIONE DA MOLTI MESI E…” (QUALCUNO SVEGLI PINTO!)

Estratti da corrieredellosport.it

renato sanches tiago pinto

(...) Noi sappiamo da sei mesi che Ndicka andrà via, che Kumbulla non sarà disponibile titolare già a gennaio, da tre mesi sappiamo che Smalling non ci sarebbe stato a gennaio. Adesso sappiamo anche che Mancini e Cristante sono diffidati. Conosciamo la situazione da molti mesi.

MOURINHO

Da www.tuttomercatoweb.com

Il tecnico della Roma, Jose Mourinho, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, ha risposto anche ad alcune domande su Leonardo Bonucci, che sembrava vicino a vestire la maglia giallorossa: "La mia è un'opinione personale: io dico sempre due cose, il cuore di un club sono i tifosi. Ma ci sono le proprietà e le strutture che sono sovrane. Le decisioni sono di chi è sovrano. E quando tu fai qualcosa che piace molto ai tifosi alimenti quella passione, quando fai il contrario secondo me non si deve fare e più di questo non posso dire".

Renato Sanches può andare via a gennaio?

mourinho tiago pinto

"Di Renato mi sento a mio agio nel parlarne perché è un giocatore nostro. Di Bonucci non mi sento lo stesso perché è di proprietà dell'Union Berlino. Di Renato non ho alcuna informazione sulla possibilità di uscire o no. Né da parte di Renato né da parte del procuratore di Renato e sono gli stessi miei. Nessuna informazione da parte del direttore Pinto. Che sta vivendo una situazione complicata è ovvio, ma è complicata anche per me e per la rosa. Partirà per Torino? E' un dubbio, perché la settimana non è stata pulita di lavoro e non ha lavorato come tutti gli altri. Sicuramente non giocherà".

tiago pinto mourinho