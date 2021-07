18 lug 2021 19:05

SE BERLUSCONI FOSSE ANCORA PRESIDENTE, DONNARUMMA GIOCHEREBBE ANCORA NEL MILAN – IL PORTIERE DELLA NAZIONALE, TRASFERITOSI POCHI GIORNI FA AL PSG A PARAMETRO ZERO, INCONTRA IL CAV: "É SEMPRE UN ONORE E UN PRIVILEGIO" – L’ESORDIO A 16 ANNI NEL MILAN DI BERLUSCONI CON MIHAJLOVIC CHE HA RIVELATO IL PRESSING DI SILVIO PER NON SCHIERARLO: “VENNE DUE VOLTE A MILANELLO PER CONVINCERMI A METTERE DIEGO LOPEZ. IO RISPOSI CHE…”