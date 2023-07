25 lug 2023 15:45

SE LA BILANCIA NON FA SCONTI, IL BILANCIERE TI SDERENA - UN BODYBUILDER INDONESIANO, JUSTYN VICKY, È MORTO PER UN GRAVISSIMO INCIDENTE IN PALESTRA: DURANTE UN ALLENAMENTO, IL BILANCIERE CON 210 CHILI GLI HA SPEZZATO IL COLLO. IL 33ENNE È STATO PORTATO SUBITO IN OSPEDALE E SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO CHIRURGICO D’URGENZA MA… - VIDEO