SE CI LASCI NON VALE – L’ULTIMO BALLO DI VALENTINO ROSSI A MISANO TRA LACRIME E APPLAUSI - "HO FATTO ANCHE UNA GARA DECENTE...OGGI È STATO COSÌ BELLO CHE MAGARI ALLE ULTIME DUE GARE NON CI VADO. LA MOTOGP? DOBBIAMO CONTINUARE A SEGUIRLA, ANCHE SENZA DI ME" – DI MAIO GLI CONSEGNA IL PREMIO DI ICONA DEL MADE IN ITALY – L’APPLAUSO DEL GRANDE RIVALE MARQUEZ (PROTAGONISTA CON LORENZO NEL 2015 DI UN IGNOBILE "BISCOTTO" CHE NEGO' A VALE IL DECIMO TITOLO MONDIALE) - IL SALUTO DI CESARE CREMONINI – QUARTARARO SI LAUREA CAMPIONE DEL MONDO - VIDEO

Da gazzetta.it

valentino rossi

«Valentino Rossi è un ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Ovunque io vada, nella lista di chi mi dice di amare l’Italia c’è sempre Valentino Rossi». Con queste parole il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Misano ha consegnato al pilota di Tavullia il premio come icona del Made in Italy. «Con questo riconoscimento diciamo grazie a un personaggio non solo protagonista del motorsport, che ha rappresentato l’Italia in tutto il mondo facendo sognare milioni di tifosi», ma che ha anche «fatto viaggiare il Made in Italy ad altissima velocità sulle due ruote. È un premio a una carriera fenomenale», ha aggiunto Di Maio.

VALENTINO ROSSI

valentino rossi di maio vezzali

Da sportal.it

Giornata di festeggiamenti per Valentino Rossi, che dopo la gara di Misano è stato premiato come icona del Made in Italy. Sotto la curva gremita di tifosi gialli, il Dottore ha voluto ringraziare tutti: "Grazie a tutti per il tifo in tutti questi anni, oggi ho fatto anche una gara decente...".

valentino rossi

"Grazie, è stato lungo e bello. Oggi è stato così bello che magari alle ultime due gare non ci vado... La MotoGp? Dobbiamo continuare a seguirla, anche senza di me. Ci sono tanti piloti giovani emergenti, bisogna fare il tifo per loro e continuare a seguire le gare".

Dopo aver alzato il premio, Rossi è stato festeggiato anche con i fuochi d'artificio. L'applauso di Marquez: "Le maglie con scritto 'Grazie Vale' dicono tutto".

ROSSI MARQUEZ ROSSI MARQUEZ8

valentino rossi tavullia 8 tavullia 6 valentino rossi