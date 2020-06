E SE FOSSE STATO UN GUASTO MECCANICO? – L’HANDBIKE DI ZANARDI REQUISITA DALLA POLIZIA PER LA PERIZIA – NEI VIDEO IN MANO ALLA PROCURA SI VEDE UN MOVIMENTO SCOMPOSTO DELLA RUOTA SINISTRA DEL MEZZO DI ZANARDI CHE POI NON È RIUSCITO A RIPRENDERE IL CONTROLLO. FORSE UNA DISTRAZIONE SUA, UN ERRORE OPPURE LA FIDATISSIMA HANDBIKE HA PERSO UN COLPO - VIDEO

Giulia Zonca per “la Stampa”

zanardi handbike

Otto chili per 48 centimetri rimasti a terra sull' asfalto di Pienza quasi integri, la Zetabike ora è una prova dopo essere stata un modello: è la testimone più importante di questa inchiesta ed è crudele che proprio un pezzo del riscatto diventi parte del danno. Il corpo del reato.

In questi giorni i sopralluoghi sulla strada dell' incidente, poi la perizia per stabilire la traiettoria dell' impatto, ricostruire i possibili errori meccanici o umani intorno al mezzo che ha visto il mondo, ha vinto ori olimpici, ha fatto da prototipo a sogni che prima i paralimpici quasi non sapevano di avere.

Adesso catalizza altre attenzioni. Resta una bici importante, vincente. Resta anche la bici su cui il campione si è accasciato senza rialzarsi.

zanardi

Testata per le prestazioni estreme, migliorata negli anni dall' ingegneria Dallara, precisione da Formula 1 e abitudine alla cura del dettaglio. Un lavoro meticoloso uscito dalla fusione della mano di raffinati esperti, della tecnica degli ingegneri e dello doti di Zanardi che ha raccolto dati e modificato ogni minimo particolare a sua misura.

Solo lui conosceva davvero tutti i segreti del bolide, un gioiello di meccanica che ora verrà scannerizzato da chi deve valutare la dinamica dell' incidente. I periti non sono ancora stati individuati, ci sono diverse possibilità, le più probabili chiamano in causa figure come lo specialista cinematico e l' ingegnere meccanico.

alex zanardi

La Zeta bike passa dalla galleria del vento ai calcoli della fisica che descrivono il moto. Cioè dalla materia all' astratto, dal bici delle meraviglie a sospetto. Nei video che ora sono in mano alla procura si vede un movimento scomposto della ruota sinistra del mezzo di Zanardi che poi non è riuscito a riprendere il controllo. Forse una distrazione sua, un errore oppure la fidatissima handbike ha perso un colpo.

Il c. t. della nazionale paralimpica Mauro Valentini ha subito detto che il suo atleta più conosciuto ha perso il controllo, diversi compagni hanno ceduto subito alla teoria della fatalità: lo sbaglio imprevedibile che ti travolge.

la handbike di alex zanardi

L' unico vero indagato rimane il camionista, ma ogni analisi e curiosità girerà nei prossimi giorni intorno alla bici. Zetabike come Zanardi a sancire la totale identità tra campione e potenza. Un binomio nato nel 2011 che nel tempo è diventato l' ennesimo orgoglio di casa Zanardi. Lui stava per lanciare il nuovo modello: «Abbiamo ultimato la realizzazione di una nuova handbike. Sarà rivoluzionaria per tanti atleti come me».

Non è studiata per lui, è pensata per le prossime generazioni e doveva essere testata dal gruppo di talenti di Obiettivo 3, non sulle strade di questa staffetta ma negli allenamenti destinati ai Giochi di Tokyo. La Zeta avrebbe dovuto essere archiviata lì, alla sua terza Olimpiade, anche se con due modelli differenti, 2012 e 2016 che era ancora quella attuale, arrivata fino in Toscana.

alex zanardi 1

Sagomata e ritoccata, curata e coccolata, oggi sta in un deposito prove in attesa della valutazione e dall' alta precisione si passa alla bassa macelleria, alla caccia di che cosa non ha funzionato. La scintillante Zeta abbandonata aumenta ulteriormente la nostalgia per la galleria del vento.

