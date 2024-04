E SE IL FUTURO DEL CALCIO FOSSERO I TIFOSI "A PARAMETRO ZERO"? - IL PARIS F.C., CHE MILITA NELLA SERIE B FRANCESE, HA RESO GRATUITI I SUOI BIGLIETTI - SI TRATTA DI UNA MOSSA, GIA' SPERIMENTATA DAI TEDESCHI DEL FORTUNA DUSSELDORF, CHE COSTERÀ AL CLUB 1 MILIONE DI DOLLARI, TRA MANCATI INTROITI E SPESE AGGIUNTIVE MA PER LA DIRIGENZA IL GIOCO VALE LA CANDELA: L'ELIMINAZIONE DEI PREZZI HA FATTO AUMENTARE IL PUBBLICO ALLO STADIO, LE VENDITE DI MERCHANDISING E LE SPONSORIZZAZIONI - L'ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA E' CHE...

Una squadra di calcio ha smesso di far pagare i biglietti. Dovrebbero farlo anche altri? Quando il Paris F.C. ha reso gratuiti i suoi biglietti, ha dato il via a un esperimento sul legame tra tifosi e squadre e ha posto una domanda sul valore delle grandi folle nello sport televisivo. Scrive il NYT.

Né il Paris F.C. né il St.Étienne avranno molti motivi per ricordare con affetto la partita. In realtà, c'era ben poco da ricordare: nessun gol, pochi tiri, poca drammaticità - una situazione di stallo, scialba e piovosa, tra la terza squadra di calcio più titolata della capitale francese e il gigante più sonnolento del Paese. Questo in campo. Fuori dal campo, i circa 17.000 tifosi presenti possono considerarsi parte di un esercizio filosofico che potrebbe giocare un ruolo nel plasmare il futuro dello sport più popolare del mondo.

Lo scorso novembre, il Paris F.C. è stato teatro di un'improbabile rivoluzione, annunciando l'eliminazione dei prezzi dei biglietti per il resto della stagione. C'erano un paio di eccezioni: una tassa nominale per i tifosi che sostenevano la squadra ospite e tariffe di mercato per chi utilizzava le suite hospitality. Tutti gli altri, invece, potevano venire allo Stade Charléty - lo stadio compatto che il Paris F.C. affitta dal governo cittadino - gratuitamente.

In questo modo, il club ha dato il via a quello che è un esperimento in diretta che esamina alcune delle questioni più profonde che riguardano lo sport nell'era digitale: il rapporto tra costo e valore, il legame tra i tifosi e le loro squadre locali e, soprattutto, cosa significa assistere a un evento in un'epoca in cui lo sport è solo un altro braccio dell'industria dell'intrattenimento. Al Paris F.C., il pensiero era più pragmatico che di larghe vedute. Il calcio parigino è dominato dal Paris St. Germain, oggi perennemente campione di Francia. Il Paris F.C., d'altra parte, è una squadra di seconda divisione non eccezionale che gioca in una struttura in affitto, la cui storia non è nemmeno all'altezza della Red Star, tradizionalmente la seconda squadra della città.

Aprendo le porte, il club credeva di poter aumentare le presenze, attirare le famiglie e coltivare una fedeltà a lungo termine. Ma si preoccupava anche di dire alla gente che c'era. "È stata una sorta di strategia di marketing", ha detto Fabrice Herrault, direttore generale del club. A distanza di mesi, la maggior parte dei dati suggerisce che la strategia ha funzionato. Il pubblico è aumentato di oltre un terzo. Le partite che si tengono in orari interessanti per i bambini in età scolare sono state le più seguite, il che indica che il club sta riuscendo ad attirare un pubblico più giovane.

I biglietti del Paris F.C. non sono mai stati cari - i partecipanti pagavano l'equivalente di circa 6 dollari- ma l'abolizione anche di questa barriera superficiale ha fatto una differenza notevole.

La partita contro il St. Etienne ha attirato circa 17.000 spettatori (per lo più non paganti). Questa cifra è stata un punto di svolta per l'esperimento, ma anche un po' fuorviante: Negli anni '70, il St. Etienne era la squadra più importante di Francia e aveva un'ampia base di tifosi.

All'interno dello stadio, il numero di maglie verdi del St.-Étienne lo testimoniava. Anche nelle aree nominalmente riservate ai tifosi di casa, era evidente che molti erano venuti a sostenere gli ospiti. "Guardatevi intorno", ha detto Thomas Ferrier, con la sua maglia del St.-Étienne appena visibile sotto l'impermeabile. "L'intero campo è verde".

Tuttavia, per il Paris F.C., l'andamento generale è stato incoraggiante. La strategia dei biglietti gratuiti costerà al club circa 1 milione di dollari - una combinazione di mancati introiti e spese aggiuntive per la sicurezza e il personale - ma la linea aziendale, e il feedback dei tifosi, è che ne è valsa la pena.

I risultati positivi sono in linea con l'esperienza del Fortuna Düsseldorf, un club tedesco di seconda divisione che è stato il pioniere dell'approccio al biglietto gratuito. L'anno scorso, il Fortuna ha annunciato che avrebbe permesso ai tifosi di assistere gratuitamente a una manciata di partite, dando il via a un programma pilota di cinque anni - finanziato da accordi di sponsorizzazione - che potrebbe portare all'abolizione totale dei biglietti.

"La nostra presenza media è passata da 27.000 a 33.000", ha dichiarato Alexander Jobst, amministratore delegato del club."Le vendite di merchandising sono aumentate del 50%.Le entrate da sponsorizzazioni sono aumentate del 50%.Abbiamo raggiunto un numero record di soci del club".

La correlazione, ovviamente, non è causale - "È difficile collegare con assoluta certezza il fenomeno alle partite gratuite", ha detto Jobst - ma non ci sono altre spiegazioni particolarmente convincenti. Il Fortuna rimbalza tradizionalmente tra la prima e la seconda serie della Germania; conserva la speranza di conquistare la promozione in questa stagione. Eppure sta attirando più tifosi rispetto a quando ha vinto la seconda divisione con facilità nel 2018.

La motivazione del Fortuna è più ideologica di quella del Paris F.C.. Come tutte le squadre di calcio tedesche, il Fortuna è di proprietà dei suoi soci, e il club ha ritenuto che permettere ai tifosi di entrare gratuitamente fosse un modo per approfondire il legame con la sua città e per garantire che nessuno fosse escluso dal partecipare a una partita. Sebbene entrambe le iniziative affondino le loro radici nella fredda economia - e sebbene entrambi i club affermino che gli schemi non dovrebbero essere letti come progetti per il futuro dello sport in generale - entrambe mostranoi questioni più profonde.

La più ovvia è la misura in cui il costo di un oggetto influisce sul suo valore intrinseco. Nel contesto dello sport, ciò si è sempre ridotto al presupposto che i tifosi sono più propensi a presentarsi a un evento se hanno già pagato per andarci, e ancora di più se hanno pagato una cifra significativa. I biglietti che non costano nulla, invece, sono intrinsecamente usa e getta.

A Parigi il quadro è più complesso.Tra i tifosi si parla molto dell'"effetto biglietto gratuito"", ha detto un tifoso del Paris F.C. "Si vede gente che arriva in ritardo, che se ne va prima o che a volte non viene affatto", ha osservato. "Molte persone pensano che non sia il loro club e non hanno pagato, quindi se il tempo è brutto non importa".

La domanda più significativa potrebbe essere come dovrebbero essere classificati i tifosi che guardano una partita all'interno di uno stadio. Sono osservatori di uno spettacolo e quindi tenuti a pagare per questo privilegio? Oppure è giunto il momento di cambiare questa categorizzazione: I tifosi, quelli che guardano allo stadio, sono in realtà parte della produzione?

Il calcio, come tutti gli sport, è ormai in gran parte un business televisivo. Le squadre sono finanziate con i soldi degli accordi di trasmissione. Gli orari d'inizio vengono modificati per soddisfare i telespettatori. Le decisioni degli arbitri vengono riviste da funzionari in uno studio remoto.

E se il calcio è ora un contenuto, allora parte di quel contenuto - il coro, la trama, la colonna sonora, lo spettacolo - è fornito dai tifosi.

"Dopo la pandemia, è cresciuta la consapevolezza del ruolo degli spettatori nella 'produzione' degli eventi sportivi", ha affermato Luc Arrondel, professore alla Paris School of Economics. Ha sottolineato che la letteratura accademica concorda ampiamente sul fatto che il vantaggio del campo di casa è reale e che il fattore più importante per la sua esistenza è l'effetto di una folla partigiana. La metamorfosi del calcio in evento televisivo conferisce ai tifosi anche un ruolo finanziario, ha affermato il professor Arrondel. "La presenza dei tifosi allo stadio aumenta l'appetibilità del prodotto televisivo e quindi, eventualmente, il valore dei diritti televisivi", ha osservato.

Si potrebbe quindi affermare che i club dovrebbero spingersi ancora più in là di quanto hanno fatto il Paris F.C. e il Fortuna Düsseldorf. Secondo un documento di cui è coautore il professor Arrondel, in alcuni casi - per le squadre che ricevono una certa quantità di introiti commerciali e radiotelevisivi - si potrebbe incentivare la presenza dei tifosi più accaniti: non solo facendoli entrare gratuitamente, ma eventualmente pagandoli per partecipare.

Allo stato attuale delle cose, ciò è ancora lontano. Il progetto del Fortuna rimane in fase di sperimentazione. Il Paris F.C. "farà un bilancio" della sua politica alla fine della stagione.