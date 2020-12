E SE MARADONA DIVENTASSE UNA BANCONOTA? I TIFOSI ARGENTINI SOGNANO. INIZIALMENTE SI PENSAVA DI INSERIRE DIEGO AL POSTO DI MANUEL BELGRANO, PATRIOTA DEL PAESE, SUL TAGLIO DA 10 PESOS (COME IL SUO NUMERO), POI PERÒ HANNO PROPOSTO AL GOVERNO DI METTERE LA FOTO DEL PIBE SOPRA LA BANCONOTA DA DIECIMILA. IL GOVERNO NICCHIA. PER I FUNZIONARI RILASCIARE UNA BANCONOTA DI TAGLIO COSÌ ALTO EQUIVARREBBE AD AMMETTERE IL FALLIMENTO DELLE POLITICHE PER FRENARE L'INFLAZIONE…

Da gazzetta.it

E se Maradona diventasse... una banconota? In Argentina sognano, sperano, incrociano le dita. L'idea sta spopolando sui social, tant'è che i tifosi argentini avrebbe fatto una richiesta esplicita al governo per mettere la foto di Diego - deceduto il 25 novembre a 60 anni - sopra la banconota da diecimila pesos, un taglio che tuttora non esiste.

Inizialmente, però, i tifosi avevano proposto il volto di Maradona per la banconota da 10 pesos, ma con il potere d'acquisto del peso argentino svalutato i cittadini hanno deciso di puntare al colpo da diecimila.

PROBLEMI

Il Governo argentino, tuttavia, non vorrebbe mettere in circolazione banconote di taglio più alto. Per i funzionari rilasciare una banconota di taglio così alto - in questo caso quella da diecimila pesos - equivarrebbe ad ammettere il fallimento delle politiche per frenare l'inflazione.

CHI C'È RAFFIGURATO ORA?

Altro problema, la banconota da dieci pesos - ovvero la prima proposta dei tifosi - è dedicata a Manuel Belgrano, tutt'altro che un personaggio secondario nella storia del Paese. Patriota e politico, partecipò alla difesa di Buenos Aires dall'invasione britannica e ideò la bandiera dell'Argentina, adottata per legge il 27 febbraio 1812 (ogni 20 di celebra il "giorno della bandiera").

Il Sol de Mayo al centro, in mezzo a due bande azzurre, fu ispirato da uno sguardo di Belgrano verso il cielo. Insomma, non è un personaggio secondario del Paese. I tifosi, però, continuano a sognare. Che sia la banconota da dieci o da diecimila.

