SE UNA MATTINA D’ESTATE…TI SOLLAZZI CON DILETTA! DELIRIO SU INSTAGRAM PER IL VIDEO DELLA LEOTTA CHE SCULETTA IN BARCA SULLE NOTE DI “PLAYA GRANDE” – ATTENZIONE: IL FILMATO CREA DIPENDENZA - VIDEO!

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media e tv

SGARBI-MUGHINI ALL'ULTIMO SANGUE! A ‘STASERA ITALIA’ VOLANO INSULTI, SEDIATE E SPINTE IN DIRETTA TV - DOPO CHE IL CRITICO LO HA INTERROTTO SUL CASO DEI FONDI RUSSI ALLA LEGA, GIAMPIERO HA REPLICATO: “GRADIREI CHE NON MI ROMPESSI I COGL*ONI” – SGARBI: “NON ROMPERLI TU A ME, TESTA DI CAZ*O, SEI UNA MER*A PAGATA DA BERLUSCONI” - SGARBI HA TENTATO DI SCAGLIARE UNO SGABELLO CONTRO MUGHINI CHE A SUA VOLTA VENIVA TRATTENUTO DA UN ASSISTENTE DI STUDIO - “COSA FACCIO LO PRENDO A PEDATE IN CU*O?”- ECCO COME E’ FINITA – VIDEO

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QUANTI ''OMISSIS'' IN QUESTA DECISIONE! - L'AGCOM BOCCIA AUDIWEB 2.0, ATTIVATA IN COLLABORAZIONE CON NIELSEN E FACEBOOK. LA MISURAZIONE DELL’AUDIENCE DEI PRINCIPALI EDITORI DIGITALI ITALIANI (DA CUI DIPENDONO GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI) REALIZZATA FACENDO TRANSITARE I DATI DEI LETTORI VERSO NIELSEN E FACEBOOK COSTITUISCE UN UNICUM INTERNAZIONALE. FACEBOOK INFATTI È UN DIRETTO CONCORRENTE DEGLI EDITORI ITALIANI NELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA E INOLTRE RIFIUTA DI FARSI MISURARE DALLA STESSA AUDIWEB…

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