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SE UNA MATTINA D’ESTATE…TI SOLLAZZI CON DILETTA! DELIRIO SU INSTAGRAM PER IL VIDEO DELLA LEOTTA CHE SCULETTA IN BARCA SULLE NOTE DI “PLAYA GRANDE” – ATTENZIONE: IL FILMATO CREA DIPENDENZA - VIDEO!-
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SGARBI-MUGHINI ALL'ULTIMO SANGUE! A ‘STASERA ITALIA’ VOLANO INSULTI, SEDIATE E SPINTE IN DIRETTA TV - DOPO CHE IL CRITICO LO HA INTERROTTO SUL CASO DEI FONDI RUSSI ALLA LEGA, GIAMPIERO HA REPLICATO: “GRADIREI CHE NON MI ROMPESSI I COGL*ONI” – SGARBI: “NON ROMPERLI TU A ME, TESTA DI CAZ*O, SEI UNA MER*A PAGATA DA BERLUSCONI” - SGARBI HA TENTATO DI SCAGLIARE UNO SGABELLO CONTRO MUGHINI CHE A SUA VOLTA VENIVA TRATTENUTO DA UN ASSISTENTE DI STUDIO - “COSA FACCIO LO PRENDO A PEDATE IN CU*O?”- ECCO COME E’ FINITA – VIDEO
QUANTI ''OMISSIS'' IN QUESTA DECISIONE! - L'AGCOM BOCCIA AUDIWEB 2.0, ATTIVATA IN COLLABORAZIONE CON NIELSEN E FACEBOOK. LA MISURAZIONE DELL’AUDIENCE DEI PRINCIPALI EDITORI DIGITALI ITALIANI (DA CUI DIPENDONO GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI) REALIZZATA FACENDO TRANSITARE I DATI DEI LETTORI VERSO NIELSEN E FACEBOOK COSTITUISCE UN UNICUM INTERNAZIONALE. FACEBOOK INFATTI È UN DIRETTO CONCORRENTE DEGLI EDITORI ITALIANI NELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA E INOLTRE RIFIUTA DI FARSI MISURARE DALLA STESSA AUDIWEB…
NOZZE TRAGICHE – A POZZUOLI UN BIMBO DI 4 ANNI MUORE ANNEGATO NELLA PISCINA DI UN RISTORANTE DOVE ERANO IN CORSO I FESTEGGIAMENTI PER UN MATRIMONIO - A DARE L'ALLARME UN'ANIMATRICE. SECONDO UNA PRIMA RICOSTRUZIONE, IL PICCOLO SI È ALLONTANATO E… - GLI INVESTIGATORI STANNO VISIONANDO LE IMMAGINI DEL SISTEMA INTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA
50 ANNI DI LIBIDINE! JERRY CALÀ FESTEGGIA MEZZO SECOLO DI CARRIERA: “IL CINEMA MI MANCA. GLI ATTORI NON POSSONO SCEGLIERE I RUOLI E IO NON HO RICEVUTO TANTE PROPOSTE. FORSE PERCHÉ NON ODORO DI SINISTRA E NON INVOGLIO I REGISTI. ‘YUPPIES 3’? NON CREDO SI FARÀ MAI. LA TV? SIAMO NELL’EPOCA IN CUI UNA FICTION CE L’HANNO TUTTI. IO INVECE NIENTE…" - E POI I GATTI, BUD SPENCER, WALTER CHIARI E QUEL CAPODANNO CON UGO TOGNAZZI - VIDEO
CAFONALISSIMO TARANTINO! – A LOS ANGELES SUPER RED CARPET PER LA PRIMA DI “C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD”: MARGOT ROBBIE ILLUMINA LA SERATA CON UNO SCOLLO PROFONDISSIMO – BRITNEY SPEARS NASCONDE I ROTOLINI IN UN TUBINO ROSSO E SFOGGIA IL NUOVO FIDANZATO SAM ASGHARI – LA FIGLIA DI UMA THURMAN E ETHAN HAWKE MAYA, ADRIANA LIMA BONISSIMA, IL FUTURO ELVIS AUSTIN BUTLER, DI CAPRIO IN ARMANI E BRAD PITT SENZA CRAVATTA: TUTTI I LOOK – VIDEO
IL CAMPEGGIO È DIVENTATO UN LUSSO – IN FRANCIA I CAMPING POPOLARI SONO SEMPRE MENO E VENGONO SOSTITUITI DA HOTEL EN PLEIN AIR DOTATI DI TUTTI I COMFORT – LO CHIAMANO “GLAMPLING”, DALL’UNIONE DI GLAMOUR E CAMPING, E LA QUESTIONE STA DIVENTANDO POLITICA, COMPLICI I GILET GIALLI: I POVERI RINUNCIANO AD ANDARE IN VACANZA MENTRE I RICCHI SI PAPPANO ANCHE L’ULTIMO RESIDUO DI ALLOGGIO POPOLARE – LA PRIMA PAGINA DE “LE PARISIEN”
ESTATE, INFERNO PER I CAPELLI – ALT! SOLE E SALSEDINE FANNO MALE AL CUOIO CAPELLUTO: IL SALE AGGREDISCE LA STRUTTURA PROTEICA DELLA CHIOMA E LA RENDE SECCA E FRAGILE, IN PRATICA PIÙ INCLINE ALLA CADUTA – IL SEGRETO PER SALVARE I VOSTRI CIUFFI È INDOSSARE CAPPELLI E UTILIZZARE CREME APPOSITE, MA ANCHE…