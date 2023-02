1 feb 2023 11:42

SE MI LASCI, TI "CANCELO" - IL DIFENSORE PORTOGHESE, APPENA PASSATO DAL MANCHESTER CITY AL BAYERN MONACO, SMENTISCE DI ESSERSI TRASFERITO IN GERMANIA A CAUSA DEGLI SCAZZI CON PEP GUARDIOLA: "NON HO GIOCATO MOLTO NELLE ULTIME SETTIMANE MA LA MIA DECISIONE NON HA NIENTE A CHE FARE CON IL MIO RAPPORTO CON PEP" - IN INGHILTERRA PARLANO DI UN DURO LITIGIO TRA I DUE DURANTE UN ALLENAMENTO CHE HA PORTATO ALL'ESCLUSIONE DELL'EX GIOCATORE DI INTER E JUVENTUS…