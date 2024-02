5 feb 2024 17:54

SE NON CI FOSSE ADRIANO PANATTA BISOGNEREBBE INVENTARLO – IL CAMPIONE DI TENNIS, OSPITE A "RAINEWS 24", SI FA SUBITO RICONOSCERE ALLA DOMANDA SU SINNER E SANREMO: “SE AL POSTO SUO SAREI ANDATO AL FESTIVAL? NON LO SO, MA CHI SE NE FREGA DI SANREMO" - UNA RISPOSTA CHE HA CREATO IMBARAZZO IN STUDIO, CON IL CONDUTTORE CHE HA SUBITO RISPOSTO: "MA COSA DICE, SIAMO IN RAI!"