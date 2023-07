27 lug 2023 19:41

SE NON ORIUNDO, QUANDO? - FINALMENTE IL CENTRAVANTI DELLA NAZIONALE GIOCA IN SERIE A: MATEO RETEGUI È STATO ACQUISTATO UFFICIALMENTE DAL GENOA PER 12 MILIONI DI EURO: "SONO CONVINTO CHE IL MIO PRIMO PASSO IN SERIE A MI AIUTERÀ ANCHE NEL CAMMINO CON LA NAZIONALE" - POI PROVA A GIUSTIFICARE LA SCELTA DELLA SQUADRA CON LE RADICI FAMILIARI: "IL GENOA ERA NEL MIO DESTINO: IL MIO BISNONNO PATERNO ERA DI SESTRI LEVANTE. MA ADESSO NON CHIAMATEMI 'CHAPITA', PREFERISCO…"