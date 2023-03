SE NON ORIUNDO, QUANDO? - NON SOLO RETEGUI, ROBERTO MANCINI STAREBBE OSSERVANDO ALTRI TALENTI NATI ALL'ESTERO PER RISOLVERE ALCUNI DEI PROBLEMI DELLA NAZIONALE ITALIANA - IL PRIMO DELLA LISTA È IL CENTROCAMPISTA BRUNO ZAPELLI, CHE GIOCA NEL BELGRANO E CHE HA GIÀ ESORDITO CON L'UNDER 21 CONTRO LA SERBIA - LO STAFF SEGUE ALCUNI GIOCATORI IN CAMPIONATI SUDAMERICANI MA ANCHE ALTRI CHE GIOCANO IN EUROPA - TUTTI I NOMI OSSERVATI...

Estratto dell'articolo di Claudio Savelli per Libero Quotidiano

L’Italia agli italiani? Meglio di no, se per Italia intendiamo la Nazionale di calcio. […]Premessa doverosa: la Nazionale non è una cooperativa ma un’azienda. […]Gioca per vincere, non per partecipare, quindi ha bisogno di giocatori forti. Se non ne fanno più in Italia, deve andare a prenderseli altrove, come è appena accaduto con Retegui.

L’esperimento del centravanti è stato un successo - si cercavano gol e i gol sono arrivati, due in due gare ufficiali […] per questo Mancini lo replicherà. Retegui definisce un protocollo: si chiameranno solo giovani su cui costruire un progetto e che soddisfano esigenze tattiche precise, non più giocatori in un momento di grazia, […]. Il secondo candidato dopo Retegui ha debuttato con l’Under 21 contro la Serbia: si tratta di Bruno Zapelli, centrocampista argentino classe 2002 che gioca in patria nel Belgrano. È una mezzala tecnica “alla De Bruyne”.

Secondo nome caldo: Nicolás Capaldo, che invece è già pronto. Altro argentino di 24 anni cresciuto nel Boca Juniors, è stato menzionato a Mancini da De Rossi, che è stato suo compagno di squadra. È alla seconda stagione in Europa, milita nel Salisburgo […]

Lo staff segue anche Giuliano Galoppo, altro centrocampista argentino classe ’99. Gioca nel San Paolo dopo aver militato nel Banfield, […] Brasiliano invece è Gabriel Strefezza, ala che sta vivendo una grande stagione al Lecce (7 reti in 25 partite di A) e che può tornare utile visto il ritorno al 4-3-3. Vicina la chiamata di Gianluca Prestianni, ala destra 17enne del Velez con lo stesso soprannome di Messi, “la pulce”: la Federazione sta preparando i documenti.

Mancini ci aveva provato anche con Facundo Buonanotte, classe 2004 del Brighton, che però è stato convocato dal collega Scaloni. Nella lista degli osservatori azzurri […]ci sono alcuni nomi che fanno sorridere. Il primo è Gino Infantino, centrocampista classe 2003 del Rosario Central omonimo del presidente della Fifa. Il secondo è Juan Sforza, mediano classe 2002 del Newell’s Old Boys, che non è uscito da un film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

In un mare di centrocampisti, un difensore non farebbe male e allora ecco Nicolás Valentini, centrale 2001 in odore di lancio nel Boca. […] l’Italia se ne è accorta in ritardo. Spiega il ct che «nella Svizzera, 15 su 20 sono oriundi. Nel Belgio uguale. Anche Francia, Germania, Inghilterra e Argentina hanno pescato tra i naturalizzati. Spesso ci hanno tolto giocatori che abbiamo cresciuto: lo faremo anche noi con loro». […]

