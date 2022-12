SE NON PUOI ESSERE IL PIÙ FORTE, PROVA ALMENO A ESSERE IL PIÙ RICCO – CRISTIANO RONALDO HA FIRMATO UN CONTRATTO CON I SAUDITI DELL’AL NASSR DA 200 MILIONI DI EURO A STAGIONE. MA L’IMPEGNO È DI RIMANERE UOMO IMMAGINE DELL’ARABIA SAUDITA FINO AL 2030, PER LANCIARE LA CANDIDATURA AI MONDIALI (E INCASSARE UN MILIARDO) – INSOMMA, NON È PIÙ UN CALCIATORE, MA UN LOBBISTA…

Estratto dell'articolo di Giulio Cardone e Claudio Cucciatti per www.repubblica.it

cristiano ronaldo al nassr

Cristiano Ronaldo giocherà fino a 40 anni e per farlo verrà pagato più del rivale di una vita, Lionel Messi. L'attaccante portoghese è un nuovo giocatore dell'Al Nassr, club saudita che lo ha corteggiato a lungo e convinto con un contratto da 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo. Cinquecento milioni in tutto e scusi per il disturbo.

Nel 2022 il capitano dell'Argentina campione del mondo ne ha guadagnati 40, Mbappé 50. L'altra parte sostanziosa dell'impegno con i sauditi è il ruolo che Cristiano avrà da uomo immagine per lanciare la candidatura di Arabia Saudita, Egitto e Grecia ad ospitare il Mondiale del 2030. Una rappresentanza che fa salire il malloppo a un miliardo di euro.

Ronaldo, addio alla Champions

cristiano ronaldo al nassr

Tanto è servito per convincere il super procuratore Jorge Mendes a smettere di cercare per Cristiano squadre che giocano la Champions. L'ultimo tentativo è stato fatto con l'Eintracht di Francoforte. Prima, però, la supplica al presidente del Real Madrid Florentino Perez, vecchio amico, per dare un'ultima chance al 37enne. Picche, l'affare non si può fare. Che delusione. Ma ora Cristiano sorride: "Sono entusiasta della nuova esperienza in un campionato diverso e in un Paese diverso. La visione che ha l'Al Nassr è molto stimolante". Fargli venire l'appetito sarà il compito del tecnico ex Roma Rudi Garcia. […]

cristiano ronaldo ten hag cristiano ronaldo cristiano ronaldo CRISTIANO RONALDO fernando santos cristiano ronaldo in panchina rollS royce in regalo a cristiano ronaldo 1 cristiano ronaldo in qatar

cristiano ronaldo. pele cristiano ronaldo