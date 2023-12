SE PENSATE DI AVER PASSATO UN NATALE DI MERDA, SAPPIATE CHE AD ADRIAN MUTU È ANDATO ANCORA PEGGIO - L'EX ATTACCANTE RUMENO È STATO ESONERATO DAL NEFTCHI BAKU, NEL GIORNO DELLA VIGILIA MENTRE STAVA AL FUNERALE DELLA MADRE, MORTA POCHI GIORNI PRIMA - LA SQUADRA AZERA HA VOLUTO RISPARMIARE CON I FAX, MANDANDO UN'UNICA NOTA PER DARE A MUTU IL BENSERVITO E MANDARGLI "LE PIU' SENTITE CONDOGLIANZE" - E PENSARE CHE LA SQUADRA NON STAVA NEMMENO FACENDO MALE IN CAMPIONATO…

Estratto da www.open.online

Vedersi esonerati a metà della stagione, o ancora prima, non è mai una sorpresa piacevole per un allenatore. Può capitare […] Ma la disavventura capitata proprio alla vigilia di Natale ad Adrian Mutu ha davvero dell’incredibile. L’ex attaccante rumeno di Juve, Inter, Parma, Verona e Fiorentina è stato infatti sollevato dall’incarico di guida tecnica del Neftci Baku, squadra di prima divisione dell’Azerbaigian, mentre era nel suo Paese natale, la Romania.

[…] per partecipare al funerale della madre, morta proprio pochi giorni prima di Natale. […] Anzi, ne ha approfittato per far economia di comunicati e unire due piccioni con una fava: un’unica nota per dare a Mutu tanto il benservito, quanto le «più sentite condoglianze» per la dipartita dell’amata madre. Con tanti saluti al Galateo del dolore.

[…] La performance della squadra di Baku non era in effetti così deludente: il Neftci Baku era terzo in classifica e aveva appena battuto per 2-0 il Kapaz. Non abbastanza, evidentemente, per la dirigenza.

