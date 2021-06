1 giu 2021 08:25

SE QUESTA E’ LA “NEXT GEN” DEL CALCIO ITALIANO, SIAMO MESSI MALISSIMO! L’UNDER 21 PRENDE 5 PERE DAL PORTOGALLO, EUROPEO FINITO. UNA VOLTA ERAVAMO FAMOSI IN TUTTO IL MONDO PER LA FASE DIFENSIVA, IERI SERA GLI AZZURRINI HANNO MESSO IN MOSTRA UNA GALLERIA DI ORRORI E LIMITI DA FAR IMPALLIDIRE CANNAVARO E MALDINI. LA COLPA DI CHI E’? DEI CLUB ITALIANI CHE PREFERISCONO PUNTARE SU STRANIERI INDECENTI PIUTTOSTO CHE DARE FIDUCIA AI RAGAZZOTTI DI CASA NOSTRA…