IL TWEET DI ENRICO LETTA

Amo la @Gazzetta_it e la mia è #criticacostruttiva. Le #pagelle #MilanInter; il peggiore #Inter prende 6, migliore 7, nel #Milan si va da 5 a 6,5. Ma i voti sono da 0 a 10! Si usino tutti, si lascino perdere ridicoli 0,5. #Lukaku e #Donnarumma erano da 9, #Piatek #Rodriguez da 2.

I TWEET DI SEBASTIANO VERNAZZA

-Queste invece, per quello che valgono, sono le cifre Opta degli interisti ieri sera. #Godin non ha numeri bellissimi. È il peggior nerazzurro per passaggi negativi e il secondo per palloni persi (primo #Barella ). Non è uno scout da 7 o 8 in pagella

-Insulti e offese mi scivolano addosso, ma tengo a precisare una cosa: dal 2005 non gioco a nessun Fantacalcio proprio per evitare conflitti di interesse. Sfido chiunque a dimostrare il contrario, quindi piantatela col ritornello del Fanta

GODIN: ECCO PERCHE’ GLI HO DATO “6”

Sebastiano Vernazza per gazzetta.it

L’Inter ha stravinto il derby e tra le tendenze che fanno discutere stamattina sui social c’è il “sei” in pagella che la Gazzetta ha attribuito a Diego Godin, eletto migliore in campo dalla stragrande maggioranza dei tifosi. In quanto pagellista, provo qui a spiegare le ragioni del mio voto.

Non ho la presunzione di avere ragione, è probabile che abbia sottostimato la prestazione dell’uruguaiano, ma alla base del mio voto c’è un ragionamento: il Milan le uniche fessure nel muro dell’Inter le ha aperte a sinistra, la destra nerazzurra, di competenza di D’Ambrosio e di Godin, centrale difensivo su quel lato della linea a tre. Lo ha fatto un paio di volte nella seconda metà del primo tempo con Leao e poi quasi tutto il rabbioso finale di partita rossonero si è condensato lì, a sinistra, complice l’innesto di Theo Hernandez. Questo è il motivo per cui ho attribuito “sei” a Godin. Ovviamente non è un voto al giocatore in senso assoluto, la carriera di Godin parla per lui. È un voto a una situazione di gioco di cui Godin ha fatto parte.

