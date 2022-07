19 lug 2022 10:58

SEBASTIEN HALLER, ATTACCANTE 28ENNE APPENA ACQUISTATO DAL BORUSSIA DORTMUND, DOVRÀ FERMARSI PER UN TUMORE AI TESTICOLI - L'IVORIANO, ARRIVATO IN GERMANIA PER SOSTITUIRE ERLING HAALAND HA SCOPERTO DELLA MALATTIA DOPO AVER LASCIATO IL RITIRO IN SVIZZERA PERCHÉ NON SI SENTIVA BENE - IL D.S. DEL DORTMUND SEBASTIAN KEHL "UNO SHOCK PER HALLER E PER TUTTI NOI. FAREMO TUTTO IL POSSIBILE PER ASSICURARCI CHE RICEVA IL MIGLIOR TRATTAMENTO POSSIBILE".