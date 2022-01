LA SECONDA VITA DI VALENTINO ROSSI E’ A QUATTRO RUOTE – "IL DOTTORE" CORRERÀ CON AUDI NEL GRAN TURISMO WORLD CHALLENGE EUROPE. IN ITALIA SARÀ A IMOLA, AD APRILE, E MISANO, A LUGLIO - LE QUATTRO RUOTE SONO SEMPRE STATE UNA TENTAZIONE PER VALENTINO, AL PUNTO CHE NEL 2008 POTEVA ANCHE GIÀ DIVENTARE UN PILOTA FERRARI IN FORMULA 1, POI SALTÒ TUTTO...

Andrea Sorrentino per “il Messaggero”

È l'animale che si porta dentro, e lo ha condotto fin qua. Non certo a pesca, l'attività preferita di Casey Stoner, uno dei suoi rivali di un tempo, e nemmeno a girare il mondo partecipando ai party, come fa quel gaudente di Jorge Lorenzo.

La vita di Valentino non contempla simili facezie, è ancora tutta dentro un nastro chiuso d'asfalto, a 250 all'ora, tuta casco e cintura di sicurezza stavolta, tra le mani il volante perché il manubrio non c'è più e le ruote sono raddoppiate, da due a quattro.

Dato che non è proprio di immediata memorizzazione, ripetiamo insieme e diciamo: Fanatec GT World Challenge Europe, by AWS. E' il campionato automobilistico, da dieci corse in sei mesi, destinato alle gran turismo, che nel 2022 vedrà Valentino Rossi in griglia di partenza. Bisognerà abituarsi.

Certo, MotoGp era più facile, era uno schiocco di labbra e subito veniva in mente Valentino e il suo mondo, il resto arrivava in un attimo. Adesso la via per arrivare al Dottore sarà più impervia, ma lui la faciliterà, non c'è dubbio.

Anzi in qualche modo ci aprirà le porte di questa nuova avventura nei motori a pochi mesi dal ritiro dal motociclismo: uno come Valentino, che ha reso la Moto Gp un fenomeno planetario e che con quella faccia potrebbe vendere la sabbia ai tuareg del Sahara, sarà l'improvviso testimonial di una realtà semisommersa, o comunque schiacciata dalla Formula 1 e seguita da un manipolo di appassionati e di iniziati, dove sarà circondato da grandi professionisti nel loro campo, ma anche da carneadi mediatici, che intorno a lui diventeranno celebri.

I campioni in carica, per dire, sono belgi e corrispondono ai nomi di Dries Vanthoor e Charles Weerts: chi sono costoro? Ce lo insegnerà il Dottore, che correrà dunque, è stato ufficializzato ieri, nel campionato delle gran turismo, le supersportive derivate dalle produzioni di serie, le ruote coperte, i motoroni da 600 cavalli, le corse lunghe, da tre ore, che si chiamano Endurance, e quelle brevi, che si chiamano Sprint.

C'è anche una 24 ore, quella di Spa-Francorchamps, quest' anno in programma il 31 luglio, e ci sarà una tappa anche a Misano, un luogo dell'anima per Valentino e i suoi fans. I piloti sono tre per squadra, e si alternano alla guida. Altre sigle da tenere a mente, visto che il campionato parte il 3 aprile sul circuito di Imola per finire a Barcellona il 2 ottobre, e c'è da stare pronti: Valentino Rossi farà parte del Team WRT, belga, che in questi anni è stato il dominatore del lotto, e sarà al volante di una Audi R8 Lms.

E' una realtà mediaticamente poco emersa, il Fanatec GT World Challenge Europe, ma partecipano i grandi marchi del mondo delle auto: oltre ad Audi, ci sono Ferrari, Mercedes, Porsche, Honda, Aston Martin, Bentley, Lamborghini. La Fanatec, che sponsorizza il campionato, è un'azienda che produce simulatori di guida, quindi tutto si tiene.

Valentino aveva già effettuato dei test col team a Valencia in dicembre, e nel 2012 aveva anche partecipato con Ferrari a due gran premi dello stesso campionato, quindi non si tratta certo di una passione momentanea.

Anzi le quattro ruote sono sempre state una tentazione, al punto che nel 2008 poteva anche già diventare un pilota Ferrari in Formula 1, poi saltò tutto. Annunciando il ritiro dalle moto, tra l'altro ultimamente precisando che se fosse stato per suo padre Graziano avrebbe dovuto continuare, l'aveva promesso: si sarebbe buttato sulle auto, ed è accaduto.

E' l'animale che ha dentro, a tenerlo avvinghiato all'asfalto, e non ne uscirà mai. Ieri era felicissimo: «Sono completamente disponibile a dedicarmi a un programma di corse automobilistiche ad alto livello e con il giusto approccio professionale. Il team Wrt è la soluzione perfetta». Estasiati per il colpaccio gli organizzatori, che esprimono il loro giubilo: nel 2022 il mondo parlerà di loro, grazie al Dottore.

