? GOAL: Croatia 1-1 Italy! ZACCAGNI WITH A BEAUTIFUL FINISH! ?? pic.twitter.com/AsyP2QLWGw — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 24, 2024

Paolo Condò su Sky: “Mi auguro che per la sua Italia sia una data di nascita e che questa serata aiuti a capire che con il coraggio, in questo caso portato dalla disperazione, si possa comunque fare di più che con la prudenza, che si era vista finora”.

La risposta di Spalletti: “Prudenza? Ma quale prudenza? Siamo sotto standard, abbiamo perso palloni che non si possono perdere. Che c’entra la prudenza? Oggi timidi, poi sento che si deve giocare a 3 o a 4, ma noi si gioca in entrambi i modi, non c’entra il modulo? I nostri calciatori le hanno le qualità ma in alcuni momenti si fanno errori troppi banali e noi abbiamo possibilità superiori rispetto a quello che abbiamo fatto”. (Sky)

CROAZIA-ITALIA 1-1

Da sportmediaset.mediaset.it

CROAZIA ITALIA

L'Italia è agli ottavi di finale di Euro 2024 e a Berlino affronterà la Svizzera. Incredibile l'1-1 di Lipsia che ha eliminato la Croazia di Modric arrivato al 98' di una partita giocata in maniera insufficiente dagli Azzurri, salvati a sette secondi dalla fine da un destro all'incrocio dei pali di Zaccagni. In precedenza Modric aveva sbloccato il match al 55' dopo essersi fatto parare un rigore da Donnarumma, poi il lampo all'ultimo respiro che ha sorriso a Spalletti.

CROAZIA ITALIA ZACCAGNI CROAZIA ITALIA ZACCAGNI luciano spalletti CROAZIA ITALIA LUCIANO SPALLETTI CROAZIA ITALIA