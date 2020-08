SEGNALI DI AVVICINAMENTO? DOPO IL PADRE, ANCHE LEO MESSI COMPRA CASA A MILANO, A DUE PASSI DALLA SEDE DELL’INTER, NELL’AVVENIRISTICA TORRE SOLARIA – LE TRATTATIVE CON IL CLUB NERAZZURRO SEMBRANO IMPOSSIBILI MA SUNING E L’INTER RESTANO PRONTI A PROVARCI SE IL CALCIATORE DOVESSE DECIDERE DI NON RINNOVARE IL CONTRATTO CON IL BARCELLONA IN SCADENZA NEL 2021…

Da "www.sportmediaset.mediaset.it"

leo messi

Jorge Messi in via Joe Colombo. Leo Messi, sì, proprio lui, in viale della Liberazione, nella avveniristica Torre Solaria.

Entrambi a due passi dalla sede dell'Inter. Che il padre del fuoriclasse argentino avesse comprato casa a Milano era cosa nota e acclarata, ora però il discorso si allarga anche al figlio: può trattarsi, è vero, di un semplice investimento in uno dei luoghi più iconici e lussuosi del capoluogo lombardo, ma il fatto che il numero dieci del Barcellona abbia seguito le orme del genitore in Italia può essere anche un ulteriore indizio di un fanta-progetto che presto potrebbe tradursi invece in un progetto quanto mai concreto.

torre solaria copia

Il punto, come già più volte scritto, è che tutto dipende dalla volontà di Leo: il contratto con il Barcellona è in scadenza nel 2021, ma qualora decidesse di non rinnovarlo Suning e l'Inter sono pronte a giocare le proprie carte.

Il colosso cinese ha già alle spalle sponsor importantissimi pronti a sostenere l'impresa faraonnica e nel frattempo ha dato mandato a Javier Zanetti di sondare il terreno con Messi stesso.

SUNING

Sinora Leo non si è pronunciato sul suo futuro, concentrato prima sulla rincorsa in campionato al Real e ora sulla Champions. Persa la Liga, resta l'Europa e molto, anche nell'immediato, potrebbe dipendere proprio dal cammino nella massima competizione continentale. Con la possibilità di ripercussioni, in caso di flop, clamorose.

