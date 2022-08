mimmo berardi litiga con un tifoso 7

Da www.gazzetta.it

"Ci tengo a scusarmi per quanto successo oggi all’uscita dallo stadio dopo la partita contro il Modena". Comincia così il messaggio di Domenico Berardi pubblicato sui social nella serata di lunedì. L'attaccante della Nazionale ha deciso di spiegare il suo punto di vista dopo quanto accaduto al termine della partita di coppa Italia persa dal Sassuolo, episodio documentato in questo video che ha fatto rapidamente il giro del Web.

mimmo berardi litiga con un tifoso 8

"Siamo dei professionisti e soprattutto dobbiamo essere degli esempi per i più giovani ed i bambini. Oggi agli occhi di tutti non ho avuto un comportamento tale. Questo perché sono state toccate in maniera gratuita le cose a me più care come la famiglia, mia moglie e mio figlio fuori dal campo che mi hanno ferito in maniera profonda. Rinnovo le mie scuse anche al tifoso della squadra avversaria".

mimmo berardi litiga con un tifoso 6 mimmo berardi litiga con un tifoso 5 mimmo berardi 1 mimmo berardi 2 mimmo berardi 3 mimmo berardi 4 mimmo berardi litiga con un tifoso 1 mimmo berardi litiga con un tifoso 2 mimmo berardi litiga con un tifoso 3 mimmo berardi litiga con un tifoso 4 mimmo berardi si scusa per il litigio con il tifoso