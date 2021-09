SEMPRE CON IL COLPO IN GANNA – MEJO DEL CONCORDE! A BRUGES, IN BELGIO, UN SUPERSONICO FILIPPO GANNA VINCE LA CRONOMETRO MONDIALE REGOLANDO I PADRONI DI CASA VAN AERT ED EVENEPOEL E SI LAUREA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO CAMPIONE IRIDATO – "TOP" GANNA CORONA UNA ESTATE MAGICA: ALL’OLIMPIADE DI TOKYO, INFATTI, IL GIGANTE PIEMONTESE AVEVA VINTO L’ORO OLIMPICO CON IL QUARTETTO… - VIDEO

Matteo Pierelli per gazzetta.it

Un grande, grandissimo Filippo Ganna ha vinto la cronometro mondiale per sei secondi davanti a Wout Van Aert. Per il gigante piemontese è il bis iridato nella specialità dopo l’oro conquistato a Imola 2020. E’ stato un testa a testa tra Ganna e Van Aert per tutto il percorso (partenza da Knokke-Heist, sul Mare del Nord, e arrivo a Bruges dopo 43,3 chilometri): al primo intermedio era in testa il belga di sette secondi, al secondo i due erano in sostanziale parità, ma sul traguardo il guizzo vincente è stato quello dell’azzurro, che ha coronato così un’estate strepitosa. All’Olimpiade di Tokyo, infatti, Ganna aveva vinto l’oro olimpico con il quartetto.

“Avevo buone sensazioni ma non sapevo come sarebbe finita, per me è molto importante aver mantenuto questa maglia” le parole del piemontese della Ineos-Grenadiers dopo il traguardo. Per Van Aert, che sul traguardo si è complimentato con il rivale, un altro secondo posto al mondiale a crono, sempre dietro Ganna, ma stavolta fa più male perché si è corso sulle strade di casa. Al terzo posto l’altro belga Remco Evenepoel, finito a 44 secondi dal vincitore. Quarto il danese Kasper Asgreen (a 46”), poi lo svizzero Stefan Kung a 1’07. Nono l’altro italiano Edoardo Affini (a 1’49”), decimo Tadej Pogacar (a 1’53”).

