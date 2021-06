4 giu 2021 13:38

SU SENSI SVENTOLA BANDIERA BIANCA – IL CENTROCAMPISTA SALTA L’EUROPEO PER L’ENNESIMO INFORTUNIO E VIENE PERCULATO SUI SOCIAL PER LA SUA FRAGILITA’ FISICA, LA FIDANZATA DELL’INTERISTA SBROCCA SU INSTAGRAM: "QUANTA GENTE MALEDUCATA, CATTIVA, IGNORANTE… UNA COSA VE LA AUGURO: CHE RICEVIATE LO STESSO TRATTAMENTO AL QUADRATO. NON PER ALTRO, MA PERCHÉ POSSIATE RENDERVI CONTO DI QUANTO..."