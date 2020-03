IL SENSO DELL’ITALIA PER LA NEVE - DOPO GROS, THOENI, TOMBA LA COPPA DEL MONDO DI SCI TORNA NEL NOSTRO PAESE GRAZIE A FEDERICA BRIGNONE - ANNULLATE LE GARE AD AARE PER UN CASO DI CORONAVIRUS,LA MILANESE TRAPIANTATA IN VAL D'AOSTA TRIONFA SENZA SCENDERE IN PISTA. È LA PRIMA AZZURRA A CENTRARE TALE IMPRESA - “SPERO DI AVER PORTATO UN SORRISO AL NOSTRO PAESE. CE LA FAREMO A BATTERE IL CORONAVIRUS"

Da sport.virgilio.it

brignone

La Coppa del Mondo di sci alpino 2020 è stata vinta da Federica Brignone. La notizia è ufficiale dopo che le gare previste per il fine settimana a Aare in Svezia sono state annullate a causa di un caso di Coronavirus tra le persone coinvolte nelle gare. A confermare il tutto è stata una nota emessa dalla Federsci nella giornata di mercoledì.

In virtù della cancellazione delle ultime tre gare stagionali, la milanese trapiantata in Valle d’Aosta si aggiudica la Coppa del Mondo: al momento era infatti lei in testa alla classifica generale, con 1378 punti contro i 1225 di Mikaela Shiffrin e i 1189 di Petra Vlhova.

Un successo storico, dato che a nessuna sciatrice italiana era mai riuscita tale impresa. Federica ha vissuto una stagione strepitosa, ma è anche stata agevolata dal lungo stop di Mikaela Shiffrin, fermatasi a inizio febbraio dopo l’improvvisa morte del padre.

curtoni bassino brignone

“Questa vittoria arriva in un momento molto delicato, per motivi sportivi e non sportivi – è stato il primo commento della Brignone -. La Coppa non mi è stata consegnata e non so neanche quando ci sarà la cerimonia”.

“Sono orgogliosa di questo risultato, raggiunto in un momento difficilissimo per l’Italia. Spero di aver portato un sorriso al nostro Paese, non nascondo di aver pianto di felicità. Il sogno di una vita si avvera”.

brignone

Ovviamente, insieme all’emozione, c’è un pizzico di amarezza: “Avrei preferito giocarmela in pista, la fiducia era ai massimi livelli e non desideravo certo vincere così. Ma sono stata nelle prime posizioni quasi sempre, credo di aver meritato questa vittoria”.

In quel di Aare si sarebbero dovuti tenere lo slalom parallelo giovedì, il gigante venerdì e lo slalom sabato. Già Cortina era stata annullata per l’allarme Coronavirus.

Federica Brignone vince anche due coppe di specialità (gigante e combinata) in un anno costituito da 11 podi e 5 vittorie.

brignone brignone bronzo goggia brignone fanchini brignone 4 brignone brignone