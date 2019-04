SENZA MESSI E’ DURA LA VITA PER GUARDIOLA! SARA' IL TOTTENHAM A SFIDARE L'AJAX IN SEMIFINALE, DECIDE LLORENTE (MA PRIMA DELLA DEVIAZIONE DI ANCA SEMBRA TOCCARE CON IL GOMITO) – 7 GOL, EMOZIONI E BRIVIDO FINALE A MANCHESTER: ANNULLATA CON IL VAR LA RETE DI STERLING – DA QUANDO HA LASCIATO BARCELLONA, GUARDIOLA LA CHAMPIONS LA VEDE COL BINOCOLO, NONOSTANTE I MASSICCI INVESTIMENTI (600 MILIONI NEGLI ULTIMI 3 ANNI) SUL MERCATO - IL LIVERPOOL AFFRONTERA' IL BARCA - VIDEO

Il Kun sfonda letteralmente la porta. E al momento, in questo momento, il City completa la rimonta. Sarà spettacolo #finoallafine e non #finoalconfine.#ManCityTottenham #ChampionsLeague pic.twitter.com/TYa6vtfQG0 — Giusva Pulejo (@Giusva82) 17 aprile 2019

city tottenham 8

Pier Luigi Giganti per gazzetta.it

Emozioni, gol e spettacolo a Manchester, dove dopo sette reti e quasi 100 minuti il Tottenham conquista la semifinale di Champions League: in casa del City finisce 4-3, decisivo per gli Spurs il gol dello spagnolo Fernando Llorente dopo la rimonta casalinga dall'1-2 al 4-2. Dopo l'1-0 dell'andata a Londra, il City aveva impattato subito con un gol di Sterling dopo 4 minuti. Ma subito la rimonta del Tottenham, da 1-0 a 1-2 con due gol in tre minuti di Son.

pep guardiola

Neanche il tempo di accorgersene che un minuto dopo è arrivato il 2-2 di Bernardo Silva, per poi completare il ribaltone 19 minuti dopo con il secondo gol di Sterling: 3-2 al 21'. Ancora non abbastanza per i Citizens, che sono tornati forte dall'intervallo per trovare al quarto d'ora della ripresa il diagonale di Aguero che li ha riportati in vantaggio nel doppio scontro. Qui è entrato in gioco il cuore Spurs, prima per frenare la carica casalinga, poi col gol di Llorente su calcio d'angolo per il 4-3 al 73' che vale la qualificazione per i londinesi, compreso l'annullamento alla Var del gol di Sterling al 92' che avrebbe ribaltato di nuovo i giochi.

guardiola city tottenham aguero 3 city aguero guardiola

guardiola city doc 1 city tottenham 1