UNA SEPOLTURA DEGNA DI UN “REI” – PELÉ VERRÀ TUMULATO NEL “MEMORIALE DELLA NECROPOLI ECUMENICA” IL CIMITERO VERTICALE PIÙ ALTO DEL MONDO, ALTO 108 METRI E CON 14 PIANI, CHE SI AFFACCIA SULLO STADIO DEL SANTOS, LA SQUADRA DOVE IL CAMPIONE BRASILIANO HA TRASCORSO LA MAGGIOR PARTE DELLA CARRIERA E CHE OSPITA GIÀ LE SPOGLIE DEI PARENTI E DEGLI AMICI DI PELÉ – NEL CIMITERO CI SONO 14MILA CRIPTE, OLTRE CHE STANZE PER LE VARIE FUNZIONI, UN CREMATORIO, UN GIARDINO TROPICALE CON CASCATA E PERSINO UN MUSEO DI AUTO D’EPOCA… - VIDEO

Salvatore Riggio per www.corriere.it

PELE

Si terrà lunedì 2 gennaio la veglia funebre per Pelé, scomparso il 29 dicembre all’età di 82 anni. Lo ha annunciato il suo ex club, il Santos, aggiungendo che i funerali avranno luogo il giorno dopo, martedì 3 gennaio. Per la veglia sarà aperto lo stadio Urbano Caldeira, meglio conosciuto come Vila Belmiro, il tempio del Santos, «lì dove Pelé ha incantato il mondo», come annunciato dal club. Il feretro di Pelé sarà poi portato in un corteo funebre per le vie della città, prima che venga celebrata una cerimonia religiosa in forma privata.

memoriale della necropoli ecumenica 1

IL CIMITERO PIÙ ALTO DEL MONDO

Pelé verrà sepolto in un cimitero verticale, il più alto del mondo con i suoi 108 metri, nel municipio di Santos. Il campione brasiliano acquistò anni fa una serie di loculi per sé e la famiglia nel «Memoriale della Necropoli Ecumenica». Il cimitero è affacciato sull’Estadio Urbano Caldeira, teatro delle geste del fuoriclasse brasiliano.

memoriale della necropoli ecumenica 2

O Rei ha acquistato il loculo al nono piano della struttura: ha scelto il nono piano del memoriale in onore di suo padre, che da giocatore indossava la maglia numero nove del Santos. Il cimitero verticale, situato nel quartiere di Marapé, è stato inserito nel Guinness dei primati dal 1991 come il più alto del mondo, e custodisce le spoglie dei parenti e degli amici di Pelé. L’acquisto di un intero piano per la famiglia è avvenuto il 7 luglio 2003, quando Pelé aveva 62 anni.

memoriale della necropoli ecumenica 3

FAMILIARI E GLI AMICI SEPOLTI

Nel cimitero sono già sepolti il fratello di Pelé, Jair Arantes do Nascimento, detto Zoca, morto nel 2020; sua figlia, Sandra Arantes do Nascimento, morta nel 2006; così come Antonio Wilson Honorio, detto Coutinho, compagno d’attacco del mitico Santos morto nel 2019.

BEN 14MILA CRIPTE

Come detto è il cimitero verticale più alto del mondo con 14 piani. In questa struttura imponente ci sono 14mila cripte. Oltre che le stanze per le varie funzioni, ci sono anche un crematorio e un mausoleo.

LA CASCATA

memoriale della necropoli ecumenica 4

Il cimitero nel quale sarà appunto sepolto Pelé ha anche un giardino tropicale. E qui c’è addirittura una cascata. Inoltre, sul tetto della struttura c’è una piccola caffetteria. Insomma, non si fa mancare nulla.

IL MUSEO DELL’AUTOMOBILE

E non è finita qui. Il «Memoriale della Necropoli Ecumenica» ha addirittura un museo di auto d’epoca al suo interno. Fu costruito nel 1983 dall’eccentrico architetto Pepe Altstut e nel corso del tempo è persino diventata un’attrazione turistica.

memoriale della necropoli ecumenica 5 memoriale della necropoli ecumenica 6