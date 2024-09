SERE NERES! DOPO LA PARTITA COL PARMA DAVID NERES È STATO RAPINATO A NAPOLI. DUE MALVIVENTI HANNO SFONDATO I VETRI DELL’AUTO, GLI HANNO PUNTATO LA PISTOLA IN FACCIA INTIMANDOGLI DI CONSEGNARE L’OROLOGIO (VALORE STIMATO 100MILA EURO) E POI SONO SCAPPATI. IL BRASILIANO ERA IN COMPAGNIA DELLA MOGLIE. I DUE SCONVOLTI SONO TORNATI IN HOTEL – I LADRI A CASA DI ALLAN, IL FURTO DEL ROLEX A HAMSIK, LE RAPINE AI DANNI DI INSIGNE E MILIK: TUTTI I PRECEDENTI…

Mario Canfora per gazzetta.it - Estratti

DAVID NERES RAPINATO

Una serata sportivamente bellissima, per David Neres, ma rovinata per la disavventura capitatagli al termine di Napoli-Parma, mentre lui e la moglie erano nel van per fare rientro all'hotel Parker's.

Due malviventi hanno sfondato il vetro del mini bus e poi gli hanno puntato la pistola intimandogli di consegnare l’orologio (valore stimato 100mila euro), cosa che il brasiliano ha subito fatto, per poi scappare a bordo della classica moto. Neres ha denunciato in seguito la rapina alla polizia, ed è stato accompagnato in albergo dove ad attenderlo c’erano tifosi ignari di ciò che gli era accaduto e quindi agli stessi è apparso strano vedere il ragazzo schivare tutti a testa bassa.

DAVID NERES

Con un gesto fuori dal comune e di grande eleganza, la moglie Kira Winona, modella tedesca, in seguito si è addirittura scusata col popolo napoletano con una storia su Instagram. "David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo stavano aspettando fuori, ma mentre stavamo lasciando lo stadio dopo la partita due uomini su una motocicletta hanno rotto il finestrino dell'auto e ci hanno derubato con una pistola puntata".

I PRECEDENTI

(…) A febbraio 2016 Lorenzo Insigne fu rapinato in città, verso le 22.30, aggredito da due uomini in scooter che lo seguirono dopo cena, quando stava tornando a casa. Lungo viale Gramsci, in mezzo al traffico, minacciandolo con una pistola puntata al volto, fermarono la Bmw del fantasista azzurro, che era assieme alla moglie Jenny e ad alcuni amici, rubandogli 800 euro in contanti, due bracciali con diamanti e un Rolex. I rapinatori si dileguarono per le strade del centro, ma prima di scappare uno dei due avrebbe detto al fantasista: “Dedicami un gol la prossima partita”. Ad ottobre 2018, poi, due banditi a bordo di una moto si avvicinarono all’attaccante polacco Arek Milik e impugnando una pistola ottennero un Rolex Daytona dal valore di circa 8mila euro. Ora Allan. Un incubo.

