SERGIO RAMOS CHE METTE KO SALAH IN FINALE DI CHAMPIONS? PER CHIELLINI E’ “UN COLPO DA MAESTRO, IL DIFENSORE DEL REAL PROVOCA INFORTUNI CON ASTUZIA DIABOLICA” - ZILIANI (CHE SCAMBIA SALAH PER SALAS) SI INCAZZA: “L’ABISSO DI AMORALITA’ CHE LO JUVENTINO CI STA RIVELANDO E’ DA PELLE D’OCA. SCHIFO VERO”. POI SI RIVOLGE AL PRESIDENTE DELL’ASSOCALCIATORI TOMMASI: "NON HA NULLA DA DIRE SUL CAPITANO DELLA JUVE E DELLA NAZIONALE E AUTOREVOLE RAPPRESENTANTE AIC?”

Da gazzetta.it

chiellini

"È il miglior difensore al mondo". Giorgio Chiellini, in un nuovo estratto della sua autobiografia, incorona Sergio Ramos come il suo collega preferito. E il capitano della Juventus lo spiega con un episodio della finale di Champions League del 2018 tra Real Madrid e Liverpool: "Sa come essere decisivo nelle partite importanti, con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolica. Quello su Salah fu un colpo da maestro. Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario".

salah ramos

PERCHÉ È IL MIGLIORE

Le argomentazioni di Chiellini su Sergio Ramos sono solide: "Possono dire sia impulsivo, che abbia poco senso tattico, che sia colpevole di 8-10 gol subiti ogni stagione. Ma ha due caratteristiche che nessun altro ha come lui. La prima è sapersi esaltare nelle partite importanti ed essere sempre decisivo anche negli interventi fuori da ogni logica, compresi gli infortuni che provoca, con astuzia quasi diabolica". E ancora: "La seconda è la forza che trasmette solo con la sua presenza. Senza Ramos, fuoriclasse come Varane, Carvajal o Marcelo sembrano ragazzini della Primavera, regrediscono di colpo e il Real Madrid diventa una squadra indifesa". Chiellini e Sergio Ramos, una coppia centrale da Hall of Fame.

ZILIANI TWEET ZILIANI TWEET 2 CHIELLINI COVER CHIELLINI TIRA I CAPELLI A CAVANI balotelli chiellini 3 CHIELLINI chiellini melo LA SIMULAZIONE DI CHIELLINI CHIELLINI CONTRO MALDINI I FALLACCI DI GIORGIO CHIELLINI JUVE REAL MADRID - CHIELLINI SCAPOCCIA E INVEISCE DICENDO YOU PAY