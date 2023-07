25 lug 2023 18:31

SERGIO RICO FINISCE DI NUOVO SOTTO I FERRI - IL PORTIERE DEL PSG, RICOVERATO IN OSPEDALE DOPO UN INCIDENTE A CAVALLO IN SPAGNA, SARÀ SOTTOPOSTO A UN NUOVO INTERVENTO CHIRURGICO A CAUSA DI UN ANEURISMA CEREBRALE CHE RISCHIA DI ROMPERSI - LO RIPORTA IL QUOTIDIANO SPAGNOLO "AS": "IL FATTO CHE DEBBA INTERVENIRE DI NUOVO NON SIGNIFICA CHE CI SIA UNA SORTA DI BATTUTA D’ARRESTO NEL SUO RECUPERO, MA CHE..."